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Сборная России разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:58 09.06.2026 (обновлено: 22:02 09.06.2026)
Сборная России разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче

Игроки сборной России обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия – Тринидад и Тобаго
Футбол. Товарищеский матч. Россия – Тринидад и Тобаго - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по футболу выиграла у команды Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в товарищеском матче в Калининграде.
  • Три гола забили Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче.
Встреча прошла во вторник в Калининграде в присутствии 27 617 зрителей и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Валерия Карпина. Мячи забили Мингиян Бевеев (7-я минута), Александр Сильянов (15) и Алексей Батраков (60).
Товарищеские матчи
09 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
3 : 0
Тринидад и Тобаго
07‎’‎ • Мингиян Бевеев
16‎’‎ • Александр Сильянов
(Иван Сергеев)
60‎’‎ • Алексей Батраков
(Лечи Садулаев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Автору третьего гола россиян Батракову в день матча исполнился 21 год. На счету полузащитника "Локомотива" стало 4 забитых мяча в 12 матчах за национальную команду.
Вратарь петербургского "Зенита" Денис Адамов вышел на поле в перерыве, сменив Антона Митрюшкина. Для него этот матч стал дебютным в составе сборной России.
Сборная Тринидада и Тобаго также провела замену вратаря: на 73-й минуте вместо Дензила Смита на поле вышел Джабари Брайс.
Ранее сборная России в рамках текущих сборов уступила сборной Египта (0:1) в Каире 28 мая и разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде 5 июня.
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