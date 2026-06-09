Сборная России разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по футболу выиграла у команды Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в товарищеском матче в Калининграде.
- Три гола забили Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче.
Встреча прошла во вторник в Калининграде в присутствии 27 617 зрителей и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Валерия Карпина. Мячи забили Мингиян Бевеев (7-я минута), Александр Сильянов (15) и Алексей Батраков (60).
Товарищеские матчи
09 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
07’ • Мингиян Бевеев
16’ • Александр Сильянов
60’ • Алексей Батраков
Автору третьего гола россиян Батракову в день матча исполнился 21 год. На счету полузащитника "Локомотива" стало 4 забитых мяча в 12 матчах за национальную команду.
Вратарь петербургского "Зенита" Денис Адамов вышел на поле в перерыве, сменив Антона Митрюшкина. Для него этот матч стал дебютным в составе сборной России.
Ранее сборная России в рамках текущих сборов уступила сборной Египта (0:1) в Каире 28 мая и разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде 5 июня.