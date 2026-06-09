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Сборная России по футболу обыгрывает тринидадцев после первого тайма - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
20:54 09.06.2026
Сборная России по футболу обыгрывает тринидадцев после первого тайма

Сборная России по футболу обыгрывает команду Тринидада после первого тайма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМатвей Кисляк в матче сборной России
Матвей Кисляк в матче сборной России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Матвей Кисляк в матче сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по футболу ведет в счете в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго.
  • После первого тайма счет 2:0, голы забили Мингиян Бевеев и Александр Сильянов.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Сборная России по футболу обыгрывает команду Тринидада и Тобаго после первого тайма товарищеского матча.
Встреча проходит во вторник в Калининграде. Хозяева ведут со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Мингиян Бевеев (7-я минута) и Александр Сильянов (15).
Сборная России проводит третий товарищеский матч в рамках текущих сборов. Ранее команда Валерия Карпина уступила сборной Египта (0:1) в Каире 28 мая и разгромила разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде 5 июня.
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