Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по футболу ведет в счете в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго.
- После первого тайма счет 2:0, голы забили Мингиян Бевеев и Александр Сильянов.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Сборная России по футболу обыгрывает команду Тринидада и Тобаго после первого тайма товарищеского матча.
Встреча проходит во вторник в Калининграде. Хозяева ведут со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Мингиян Бевеев (7-я минута) и Александр Сильянов (15).
Сборная России проводит третий товарищеский матч в рамках текущих сборов. Ранее команда Валерия Карпина уступила сборной Египта (0:1) в Каире 28 мая и разгромила разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде 5 июня.