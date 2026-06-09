Гендиректор "Спартака" назвал лучшего футболиста сезона в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор "Спартака" Сергей Некрасов назвал Эсекьеля Барко лучшим футболистом сезона-2025/26.
- Эсекьель Барко перешел в "Спартак" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года за 14 млн евро и подписал контракт на три года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов в разговоре с РИА Новости назвал аргентинского полузащитника "красно-белых" Эсекьеля Барко лучшим футболистом сезона-2025/26.
Барко 27 лет, он перешел в "Спартак" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года за 14 млн евро, подписав с "красно-белыми" контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 73 матча, в которых забил 22 гола.
"Лучший игрок этого сезона - Барко. Вы видели, как он играл в финале. Сейчас атмосфера в команде, что каждый отдает абсолютно все", - сказал Некрасов.
"Не вижу в этом проблемы, - ответил Некрасов на вопрос, почему лучшими называют легионеров, а не российских игроков. - Когда приводят информацию, что ни один российский игрок пока не забил гол, или Игорь Дмитриев не коснулся мяча при подаче углового в ворота ЦСКА, это потому, что они играли значительно дальше от ворот. Сейчас пришел новый тренер, который использует игроков совсем иначе. Мы увидели голы и Романа Зобнина, и Руслана Литвинова, и еще увидим".