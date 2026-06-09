Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Спартака" назвал лучшего футболиста сезона в России - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:01 09.06.2026 (обновлено: 15:14 09.06.2026)
Гендиректор "Спартака" назвал лучшего футболиста сезона в России

РИА Новости: Гендиректор "Спартака" назвал Барко лучшим футболистом сезона

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Эсекьель Барко. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Спартака" Сергей Некрасов назвал Эсекьеля Барко лучшим футболистом сезона-2025/26.
  • Эсекьель Барко перешел в "Спартак" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года за 14 млн евро и подписал контракт на три года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов в разговоре с РИА Новости назвал аргентинского полузащитника "красно-белых" Эсекьеля Барко лучшим футболистом сезона-2025/26.
Барко 27 лет, он перешел в "Спартак" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года за 14 млн евро, подписав с "красно-белыми" контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 73 матча, в которых забил 22 гола.
"Лучший игрок этого сезона - Барко. Вы видели, как он играл в финале. Сейчас атмосфера в команде, что каждый отдает абсолютно все", - сказал Некрасов.
"Не вижу в этом проблемы, - ответил Некрасов на вопрос, почему лучшими называют легионеров, а не российских игроков. - Когда приводят информацию, что ни один российский игрок пока не забил гол, или Игорь Дмитриев не коснулся мяча при подаче углового в ворота ЦСКА, это потому, что они играли значительно дальше от ворот. Сейчас пришел новый тренер, который использует игроков совсем иначе. Мы увидели голы и Романа Зобнина, и Руслана Литвинова, и еще увидим".
Жедсон Фернандеш - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Галатасарай" начал переговоры со "Спартаком" о переходе Жедсона
7 июня, 15:22
 
ФутболСпортЭсекьель БаркоИгорь ДмитриевИгорь Дмитриев (24.07.2004)Руслан ЛитвиновРивер ПлейтСпартак МоскваПФК ЦСКАРоман Зобнин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала