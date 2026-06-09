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"Реал" объявил об уходе Арбелоа - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
21:00 09.06.2026 (обновлено: 21:42 09.06.2026)
"Реал" объявил об уходе Арбелоа

Арбелоа покинул пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал"

© AP Photo / Jose BretonАльваро Арбелоа
Альваро Арбелоа - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Jose Breton
Альваро Арбелоа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Альваро Арбелоа покинул должность главного тренера мадридского «Реала».
  • В заявлении «Реала» говорится о благодарности Арбелоа за его лояльность, преданность и профессионализм.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Альваро Арбелоа покинул должность главного тренера мадридского "Реала", сообщается на сайте футбольного клуба.
В мае Арбелоа заявлял, что покинет "Реал" по окончании сезона.
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"Реал" очень благодарен Альваро Арбелоа, который на протяжении всего своего пребывания в клубе, с момента присоединения к нашей молодежной академии, всегда демонстрировал лояльность, преданность и профессионализм. Он воплощает ценности нашего клуба", - говорится в заявлении "Реала".
Ранее СМИ сообщали, что клуб возглавит тренер португальской "Бенфики" Жозе Моуринью.
Арбелоа возглавил команду 12 января после ухода Хаби Алонсо, он впервые работал в должности главного тренера на взрослом уровне. Под руководством 43-летнего испанца клуб финишировал вторым в чемпионате Испании, отстав от победившей "Барселоны" на восемь очков.
Арбелоа является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014).
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