"Реал" объявил об уходе Арбелоа

"Реал" очень благодарен Альваро Арбелоа, который на протяжении всего своего пребывания в клубе, с момента присоединения к нашей молодежной академии, всегда демонстрировал лояльность, преданность и профессионализм. Он воплощает ценности нашего клуба", - говорится в заявлении "Реала".