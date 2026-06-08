ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС в финальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение казанскому УНИКСу в третьем матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу армейцев. Четвертая встреча пройдет в Казани 10 июня.