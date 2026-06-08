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ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС в финальной серии Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Баскетбол
 
21:21 08.06.2026
ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС в финальной серии Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА повели 3-0 в финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрок ПБК ЦСКА Ливио Жан-Шарль
Игрок ПБК ЦСКА Ливио Жан-Шарль - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский ЦСКА победил казанский УНИКС в третьем матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ со счетом 86:74.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение казанскому УНИКСу в третьем матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в понедельник в Казани и завершилась победой армейцев со счетом 86:74 (27:19, 27:12, 18:22, 14:21). В составе ЦСКА самым результативным стал Ливио Жан-Шарль (18 очков). У УНИКСа 23 очка на свой счет записал Маркус Бингэм.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу армейцев. Четвертая встреча пройдет в Казани 10 июня.
Единая лига ВТБ
08 июня 2026 • начало в 19:30
Завершен
УНИКС
74 : 86
ЦСКА
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