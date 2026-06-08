ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС в финальной серии Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский ЦСКА победил казанский УНИКС в третьем матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ со счетом 86:74.
- Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение казанскому УНИКСу в третьем матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в понедельник в Казани и завершилась победой армейцев со счетом 86:74 (27:19, 27:12, 18:22, 14:21). В составе ЦСКА самым результативным стал Ливио Жан-Шарль (18 очков). У УНИКСа 23 очка на свой счет записал Маркус Бингэм.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу армейцев. Четвертая встреча пройдет в Казани 10 июня.
08 июня 2026 • начало в 19:30
Завершен