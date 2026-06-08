Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева заняла первое место в чемпионской гонке WTA после победы на Открытом чемпионате Франции.
- Диана Шнайдер поднялась на 11 позиций и располагается на 12-м месте в чемпионской гонке WTA.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева после победы на Открытом чемпионате Франции заняла первое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
В субботу Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос". Перед началом турнира россиянка занимала пятое место в гонке. На втором месте в списке идет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, на третьем - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина.
Дошедшая до стадии полуфинала турнира россиянка Диана Шнайдер поднялась на 11 позиций и располагается на 12-м месте. Анна Калинская поднялась на четыре позиции и располагается на 17-м месте, Екатерина Александрова опустилась с 47-й на 50-ю строчку.
Дошедшая до финала "Ролан Гаррос" представительница Польши Хвалиньская поднялась с 131-го на 14-е место в гонке. По ходу турнира 24-летняя спортсменка, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, обыграла двух российских теннисисток - Анну Калинскую в четвертьфинале и Диану Шнайдер в полуфинале.
Чемпионская гонка WTA, версия от 8 июня:
1 (5). Мирра Андреева (Россия) - 4928;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4510;
3 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4388;
4 (3). Элина Свитолина (Украина) - 3890;
5 (4). Джессика Пегула (США) - 3195;
6 (6). Кори Гауфф (США) - 2703;
7 (9). Марта Костюк (Украина) - 2495;
8 (7). Каролина Мухова (Чехия) - 2410;
9 (8). Виктория Мбоко (Канада) - 2392;
10 (11). Сорана Кырстя (Румыния) - 1855;
12 (23). Диана Шнайдер (Россия) - 1613...
17 (21). Анна Калинская (Россия) - 1299...
50 (47). Екатерина Александрова (Россия) - 573.
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