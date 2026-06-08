Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева поднялась с восьмой на шестую позицию в рейтинге WTA после победы на «Ролан Гаррос».
- Майя Хвалиньская из Польши взлетела на 93 строчки и стала 21-й в рейтинге.
- Вероника Кудерметова впервые с 2018 года покинула топ-100 рейтинга, опустившись с 85-й на 104-ю позицию.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева поднялась с восьмой на шестую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Мирра Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"
6 июня, 17:50
Хвалиньская взлетела на 93 строчки и стала 21-й. По ходу турнира 24-летняя спортсменка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, обыграла двух российских теннисисток - Анну Калинскую в четвертьфинале и Диану Шнайдер в полуфинале. По итогам двух недель Калинская поднялась с 24-й на 20-ю строчку, а Шнайдер поднялась на семь позиций и теперь располагается на 16-м месте. В матче четвертьфинала 22-летняя россиянка взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.
Другая россиянка Екатерина Александрова потеряла три позиции и опустилась на 17-е место, Людмила Самсонова потеряла восемь строчек и теперь занимает 35-е место. Бывшая девятая ракетка мира Вероника Кудерметова впервые с 2018 года покинула топ-100 рейтинга, опустившись с 85-й на 104-ю позицию.
Первой ракеткой мира осталась Соболенко, второй - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, третьей - полька Ига Швентек.
Рейтинг WTA, версия от 8 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9090 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8143;
3 (3). Ига Швентек (Польша) - 6733;
4 (5). Джессика Пегула (США) - 6056;
5 (6). Аманда Анисимова (США) - 5848;
6 (8). Мирра Андреева (Россия) - 5751;
7 (4). Кори Гауфф (США) - 4879;
8 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4315;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3670;
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) - 3438...
16 (23). Диана Шнайдер (Россия) - 2506;
17 (14). Екатерина Александрова (Россия) - 2449...
20 (24). Анна Калинская (Россия) - 2212;
21 (114). Майя Хвалиньская (Польша)...
35 (27). Людмила Самсонова (Россия) - 1405...
85 (80). Анастасия Захарова (Россия) - 886...
96 (117). Алина Корнеева (Россия) - 793...
104 (85). Вероника Кудерметова (Россия) - 738.