Рейтинг@Mail.ru
Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:59 08.06.2026 (обновлено: 13:40 08.06.2026)
Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Выигравшая "Ролан Гаррос" Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

© AP Photo / Aurelien MorissardМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева поднялась с восьмой на шестую позицию в рейтинге WTA после победы на «Ролан Гаррос».
  • Майя Хвалиньская из Польши взлетела на 93 строчки и стала 21-й в рейтинге.
  • Вероника Кудерметова впервые с 2018 года покинула топ-100 рейтинга, опустившись с 85-й на 104-ю позицию.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева поднялась с восьмой на шестую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе первая ракетка России в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, одержав победу на "Ролан Гаррос". В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2.
Мирра Андреева празднует победу в финале Открытого чемпионата Франции - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Мирра Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"
6 июня, 17:50
Хвалиньская взлетела на 93 строчки и стала 21-й. По ходу турнира 24-летняя спортсменка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, обыграла двух российских теннисисток - Анну Калинскую в четвертьфинале и Диану Шнайдер в полуфинале. По итогам двух недель Калинская поднялась с 24-й на 20-ю строчку, а Шнайдер поднялась на семь позиций и теперь располагается на 16-м месте. В матче четвертьфинала 22-летняя россиянка взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.
Другая россиянка Екатерина Александрова потеряла три позиции и опустилась на 17-е место, Людмила Самсонова потеряла восемь строчек и теперь занимает 35-е место. Бывшая девятая ракетка мира Вероника Кудерметова впервые с 2018 года покинула топ-100 рейтинга, опустившись с 85-й на 104-ю позицию.
Первой ракеткой мира осталась Соболенко, второй - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, третьей - полька Ига Швентек.
Рейтинг WTA, версия от 8 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9090 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8143;
3 (3). Ига Швентек (Польша) - 6733;
4 (5). Джессика Пегула (США) - 6056;
5 (6). Аманда Анисимова (США) - 5848;
6 (8). Мирра Андреева (Россия) - 5751;
7 (4). Кори Гауфф (США) - 4879;
8 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4315;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3670;
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) - 3438...
16 (23). Диана Шнайдер (Россия) - 2506;
17 (14). Екатерина Александрова (Россия) - 2449...
20 (24). Анна Калинская (Россия) - 2212;
21 (114). Майя Хвалиньская (Польша)...
35 (27). Людмила Самсонова (Россия) - 1405...
85 (80). Анастасия Захарова (Россия) - 886...
96 (117). Алина Корнеева (Россия) - 793...
104 (85). Вероника Кудерметова (Россия) - 738.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Я обожаю Мирру": Кырстя назвала Андрееву благословением для тенниса
2 июня, 16:29
 
ТеннисСпортРоссияМирра АндрееваДиана ШнайдерАнна КалинскаяЖенская теннисная ассоциация (WTA)ПольшаСША
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    46
    67
  • Теннис
    Завершен
    Х. Дарт
    Л. Самсонова
    566
    743
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    74
    86
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Узбекистан
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Северная Ирландия
    3
    1
  • Баскетбол
    09.06 03:30
    Нью-Йорк
    Сан-Антонио
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала