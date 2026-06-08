Ставшие популярными на ПМЭФ полицейские поблагодарили россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники патрульно-постовой службы, работавшие на ПМЭФ-2026, получили позитивную реакцию от интернет-аудитории.
- Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что патрульные были приятно удивлены активной поддержкой граждан.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Полицейские, которые оказались героями завирусившихся в соцсетях роликов после их шуток при координации движения авто на ПМЭФ, поблагодарили граждан за теплые слова, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Гости ПМЭФ с первых дней форума начали публиковать в соцсетях видео с петербургскими патрульными, обеспечивающими правопорядок, которые шутили и подбадривали при координации движения авто у "Экспофорума", помогая гостям северной столицы найти такси и автобусы.
Она рассказала подробнее о героях роликов - ими оказались сотрудники отдельного взвода ППС полиции управления полиции на метрополитене ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области капитан полиции Михаил Петров, прапорщик полиции Алексей Тарасов и сержант полиции Никита Иванов.
По ее словам, во время службы на метрополитене патрульные привыкли к любым нестандартным ситуациям. Она подчеркнула, что трое полицейских имеют опыт охраны правопорядка во время крупных мероприятий.
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"Как отмечают сами полицейские, юмор и позитивный настрой помогают в нелегкой работе, позволяют поднять настроение окружающим и выполнять более эффективно главную задачу – обеспечивать безопасность людей", - написала Волк.
Полицейские поблагодарили граждан за такую оценку своей работы.
"Главная задача была - обеспечить безопасность граждан... Когда увидел видео наутро, я был очень приятно удивлен, читал комментарии. Очень-очень приятно, спасибо большое гражданам за такой отзыв о нашей работе", - сказал один из полицейских, видео с которым опубликовала Волк.