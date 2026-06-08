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Онопко объяснил, почему Сафонова не вызвали в сборную - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:15 08.06.2026 (обновлено: 20:17 08.06.2026)
Онопко объяснил, почему Сафонова не вызвали в сборную

Онопко заявил, что Сафонову дали отдохнуть после триумфального сезона в "ПСЖ"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиктор Онопко
Виктор Онопко - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Виктор Онопко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Матвей Сафонов не участвует в матче сборной России против команды Тринидада и Тобаго из-за решения штаба дать ему отдохнуть после сложного сезона и финала Лиги чемпионов.
  • 30 мая французский «Пари Сен-Жермен» обыграл лондонский «Арсенал» и во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, в этом матче Сафонов провел полный матч.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Помощник главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко объяснил отсутствие вратаря Матвея Сафонова решением штаба дать ему отдохнуть после сложного сезона и финала Лиги чемпионов.
Встреча сборной России против команды Тринидада и Тобаго пройдет во вторник в Калининграде. 30 мая французский "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Сафонов провел полный матч.
"Он (Сафонов - ред.) 30 мая провел финал, завоевал титул. Понятно, что болельщики хотели бы увидеть и Матвея, и Сашу Головина, но мы решили дать ему отдохнуть. У него был сложный сезон", - сказал Онопко на пресс-конференции.
Сафонову 27 лет, он играет за "ПСЖ" с августа 2024 года и стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад Сафонов также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда вратарь провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Сафонов стал лучшим игроком "ПСЖ" в мае по версии Le Parisien
5 июня, 20:56
 
ФутболСпортМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Виктор ОнопкоЛига чемпионов 2025-2026
 
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