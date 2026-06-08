Марокко и Норвегия сыграли вничью перед чемпионатом мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Марокко по футболу сыграла вничью с командой Норвегии в товарищеском матче, который прошел в американском Гаррисоне, со счетом 1:1.
- С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Марокко выступит в группе С, а Норвегия — в группе I.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборная Марокко по футболу сыграла вничью с командой Норвегии в товарищеском матче, который прошел в американском Гаррисоне (штат Нью-Джерси).
Встреча завершилась со счетом 1:1. У марокканцев гол забил полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас (8-я минута), в составе норвежцев отличился хавбек лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор (75).
Товарищеские матчи
07 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
08’ • Браим Диас
(Абде Эззалзули)
75’ • Мартин Эдегор
(Оскар Бобб)
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Марокко сыграет в группе С с командами Бразилии, Шотландии и Гаити. Норвежцам предстоит встретиться в группе I со сборными Франции, Сенегала и Ирака.