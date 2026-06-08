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Марокко и Норвегия сыграли вничью перед чемпионатом мира - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
00:09 08.06.2026 (обновлено: 00:32 08.06.2026)
Марокко и Норвегия сыграли вничью перед чемпионатом мира

Марокко и Норвегия сыграли вничью в товарищеском матче

© Фото : Пресс-служба УЕФАНападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Марокко по футболу сыграла вничью с командой Норвегии в товарищеском матче, который прошел в американском Гаррисоне, со счетом 1:1.
  • С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Марокко выступит в группе С, а Норвегия — в группе I.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборная Марокко по футболу сыграла вничью с командой Норвегии в товарищеском матче, который прошел в американском Гаррисоне (штат Нью-Джерси).
Встреча завершилась со счетом 1:1. У марокканцев гол забил полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас (8-я минута), в составе норвежцев отличился хавбек лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор (75).
Товарищеские матчи
07 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Марокко
1 : 1
Норвегия
08‎’‎ • Браим Диас
(Абде Эззалзули)
75‎’‎ • Мартин Эдегор
(Оскар Бобб)
Календарь Турнирная таблица История встреч
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Марокко сыграет в группе С с командами Бразилии, Шотландии и Гаити. Норвежцам предстоит встретиться в группе I со сборными Франции, Сенегала и Ирака.
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