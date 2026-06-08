Марокко и Норвегия сыграли вничью перед чемпионатом мира

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборная Марокко по футболу сыграла вничью с командой Норвегии в товарищеском матче, который прошел в американском Гаррисоне (штат Нью-Джерси).

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Марокко сыграет в группе С с командами Бразилии, Шотландии и Гаити. Норвежцам предстоит встретиться в группе I со сборными Франции, Сенегала и Ирака.