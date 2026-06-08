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Сборная России по футболу тренируется в полном составе в Калининграде - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
18:11 08.06.2026 (обновлено: 18:13 08.06.2026)
Сборная России по футболу тренируется в полном составе в Калининграде

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Тринидадом и Тобаго

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСборная России по футболу
Сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты сборной России проводят тренировку в полном составе в преддверии товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго.
  • Матч между сборными России и Тринидада и Тобаго состоится на «Калининград Арене» 9 июня.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты сборной России проводят тренировку в полном составе в преддверии товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго, передает корреспондент с места событий.
Подопечные Валерия Карпина в понедельник тренируются на арене в Калининграде. Команда занимается в полном составе. На тренировке российской команды присутствует более 300 воспитанников местного клуба "Балтика".
Матч между сборными России и Тринидада и Тобаго состоится на "Калининград Арене" 9 июня. В пятницу подопечные Валерия Карпина в Волгограде разгромили сборную Буркина-Фасо со счетом 3:0.
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ФутболСпортРоссияТринидадТобагоВалерий КарпинАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Буркина-ФасоБалтикаКалининград
 
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