Сборная России по футболу тренируется в полном составе в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты сборной России проводят тренировку в полном составе в преддверии товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго.
- Матч между сборными России и Тринидада и Тобаго состоится на «Калининград Арене» 9 июня.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты сборной России проводят тренировку в полном составе в преддверии товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго, передает корреспондент с места событий.
Подопечные Валерия Карпина в понедельник тренируются на арене в Калининграде. Команда занимается в полном составе. На тренировке российской команды присутствует более 300 воспитанников местного клуба "Балтика".
Матч между сборными России и Тринидада и Тобаго состоится на "Калининград Арене" 9 июня. В пятницу подопечные Валерия Карпина в Волгограде разгромили сборную Буркина-Фасо со счетом 3:0.