"СКА-Хабаровск" объявил об уходе Юрана спустя две недели после назначения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска» по личным семейным обстоятельствам.
- Новым главным тренером «СКА-Хабаровска» назначен Михаил Семенов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский специалист Сергей Юран покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровска", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой лиги.
О его назначении и подписании однолетнего контракта клуб сообщил 25 мая. В понедельник "СКА-Хабаровск" объявил, что Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера команды. Специалист обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности.
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"Попечительский совет "СКА-Хабаровск" отнесся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение ее удовлетворить", - говорится в сообщении команды.
Новым главным тренером команды назначен Михаил Семенов, под руководством которого клуб провел заключительные три матча прошедшего сезона. Специалист в январе 2026 года вошел в тренерский штаб команды.
Юран уже работал в "СКА-Хабаровске" с 2020 по 2022 год. Его предыдущим клубом был турецкий "Серик Беледиеспор", который он покинул в октябре. До турецкой команды Юран также возглавлял "Нижний Новгород", "Химки", красногорский "Зоркий", калининградскую "Балтику", новосибирскую "Сибирь", ярославский "Шинник", ставропольское "Динамо" и работал в тренерском штабе московского "Спартака".
16 мая 2026 • начало в 10:00
Завершен
07’ • Jacobo Alcalde
26’ • Камран Алиев