Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Хабаровск" объявил об уходе Юрана спустя две недели после назначения - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:43 08.06.2026
"СКА-Хабаровск" объявил об уходе Юрана спустя две недели после назначения

Сергей Юран покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровска"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Юран
Сергей Юран - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сергей Юран. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска» по личным семейным обстоятельствам.
  • Новым главным тренером «СКА-Хабаровска» назначен Михаил Семенов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский специалист Сергей Юран покинул пост главного тренера "СКА-Хабаровска", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой лиги.
О его назначении и подписании однолетнего контракта клуб сообщил 25 мая. В понедельник "СКА-Хабаровск" объявил, что Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера команды. Специалист обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности.
Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Ротенберг: Кокорин и Дзюба не согласятся играть за "Сочи" в Первой лиге
3 июня, 19:17
«
"Попечительский совет "СКА-Хабаровск" отнесся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение ее удовлетворить", - говорится в сообщении команды.
Новым главным тренером команды назначен Михаил Семенов, под руководством которого клуб провел заключительные три матча прошедшего сезона. Специалист в январе 2026 года вошел в тренерский штаб команды.
Юран уже работал в "СКА-Хабаровске" с 2020 по 2022 год. Его предыдущим клубом был турецкий "Серик Беледиеспор", который он покинул в октябре. До турецкой команды Юран также возглавлял "Нижний Новгород", "Химки", красногорский "Зоркий", калининградскую "Балтику", новосибирскую "Сибирь", ярославский "Шинник", ставропольское "Динамо" и работал в тренерском штабе московского "Спартака".
По ходу карьеры футболиста Юран выступал за сборные СССР, СНГ и России, играл в том числе в киевском "Динамо", "Спартаке", португальских "Бенфике" и "Порту", английском "Миллуолле", немецких "Фортуне" и "Бохуме", австрийском "Штурме".
Первая лига
16 мая 2026 • начало в 10:00
Завершен
СКА-Хабаровск
2 : 0
Нефтехимик
07‎’‎ • Jacobo Alcalde
26‎’‎ • Камран Алиев
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортСССРРоссияСергей ЮранСНГМихаил СемёновДинамо МоскваСпартак МоскваСКА-ХабаровскПервая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    46
    67
  • Теннис
    Завершен
    Х. Дарт
    Л. Самсонова
    566
    743
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    74
    86
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Узбекистан
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Северная Ирландия
    3
    1
  • Баскетбол
    09.06 03:30
    Нью-Йорк
    Сан-Антонио
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала