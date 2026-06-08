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Глава ФИФА обратился к Эриксену, потерявшему сознание во время матча - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:47 08.06.2026
Глава ФИФА обратился к Эриксену, потерявшему сознание во время матча

Инфантино пожелал здоровья Эриксену, потерявшему сознание во время матча

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Дохе
Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Дохе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику и капитану сборной Дании Кристиану Эриксену, потерявшему сознание во время товарищеского матча с командой Украины.
Встреча в Оденсе была прервана по ходу второго тайма при счете 2:1 в пользу датчан. Эриксен потерял сознание и упал на газон, ему немедленно была оказана медицинская помощь. Позднее Федерация футбола Дании сообщила, что футболист чувствует себя хорошо и проходит дальнейшее обследование в больнице для изучения причины потери сознания.
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"Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче с командой Украины. Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Также отправляю наилучшие пожелания его семье и всей датской сборной. Хочу также поблагодарить быструю и эффективную работу медицинского штаба и официальных лиц матча", - написал Инфантино в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему тогда за "Интер", было запрещено играть в Италии.
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Эриксену 34 года, он представляет немецкий "Вольфсбург", до этого, помимо "Интера", он выступал за нидерландский "Аякс", английские "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд". Он трижды становился чемпионом Нидерландов, один раз выиграл чемпионат Италии. В составе "Тоттенхэма" дошел до финала Лиги чемпионов.
Эриксен является рекордсменом сборной Дании по количеству матчей (151), на его счету 46 мячей за национальную команду. На Евро-2021 сборная Дании дошла до полуфинала.
 
ФутболКристиан ЭриксенДжанни ИнфантиноИнтерТоттенхэм ХотспурВольфсбургДанияМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
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