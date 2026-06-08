Глава ФИФА обратился к Эриксену, потерявшему сознание во время матча

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику и капитану сборной Дании Кристиану Эриксену, потерявшему сознание во время товарищеского матча с командой Украины.

Встреча в Оденсе была прервана по ходу второго тайма при счете 2:1 в пользу датчан. Эриксен потерял сознание и упал на газон, ему немедленно была оказана медицинская помощь. Позднее Федерация футбола Дании сообщила, что футболист чувствует себя хорошо и проходит дальнейшее обследование в больнице для изучения причины потери сознания.

« "Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче с командой Украины. Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Также отправляю наилучшие пожелания его семье и всей датской сборной. Хочу также поблагодарить быструю и эффективную работу медицинского штаба и официальных лиц матча", - написал Инфантино в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему тогда за "Интер", было запрещено играть в Италии.

Эриксену 34 года, он представляет немецкий "Вольфсбург", до этого, помимо "Интера", он выступал за нидерландский "Аякс", английские "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд". Он трижды становился чемпионом Нидерландов, один раз выиграл чемпионат Италии. В составе "Тоттенхэма" дошел до финала Лиги чемпионов.