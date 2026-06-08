Мамаев назначен советником президента ульяновской "Волги"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев стал советником президента ульяновской "Волги".
- В компетенции Мамаева будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев назначен на пост советника президента ульяновской "Волги", сообщается в Telegram-канале клуба.
Отмечается, что в компетенции Мамаева будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений.
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"Добро пожаловать, Павел Константинович и успехов на новом поприще!" - говорится в сообщении "Волги".
Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре 2019 года были освобождены по УДО.
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