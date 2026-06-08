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Мамаев назначен советником президента ульяновской "Волги" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
11:56 08.06.2026 (обновлено: 12:00 08.06.2026)
Мамаев назначен советником президента ульяновской "Волги"

Павел Мамаев стал советником президента ульяновской "Волги"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПавел Мамаев
Павел Мамаев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Павел Мамаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев стал советником президента ульяновской "Волги".
  • В компетенции Мамаева будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев назначен на пост советника президента ульяновской "Волги", сообщается в Telegram-канале клуба.
Отмечается, что в компетенции Мамаева будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений.
«
"Добро пожаловать, Павел Константинович и успехов на новом поприще!" - говорится в сообщении "Волги".
В бытность игроком Мамаев выступал в составе московских "Торпедо" и ЦСКА, "Краснодара", "Ростова" и "Химок", в 2023 году объявил о завершении карьеры. В составе "красно-синих" экс-хавбек стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и дважды - Суперкубок страны.
Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре 2019 года были освобождены по УДО.
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