Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в "Металлург"

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"Укрепляем оборонительную линию команды подписанием Владислава Провольнева. Владислав обладает колоссальным опытом, он дважды выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА и являлся одним из ключевых игроков для москвичей. Одно из преимуществ Владислава - его габариты. Он добавит мощи нашей обороне и позволит оказывать сопротивление габаритным игрокам соперников. В лице Владислава мы видим крепкого защитника, способного "зацементировать" защиту и помочь нападающим в начале атак. А его кубковый опыт, несомненно, пригодится в раздевалке", - сообщил спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.