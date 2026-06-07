Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в "Металлург"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владислав Провольнев подписал контракт с магнитогорским "Металлургом" до конца сезона 2027/28.
- Спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков отметил, что Провольнев добавит мощи обороне и поможет команде благодаря своему кубковому опыту.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защитник Владислав Провольнев подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28. В начале июня Провольнев расторг контракт с московским ЦСКА, за который он выступал с сезона-2021/22.
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"Укрепляем оборонительную линию команды подписанием Владислава Провольнева. Владислав обладает колоссальным опытом, он дважды выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА и являлся одним из ключевых игроков для москвичей. Одно из преимуществ Владислава - его габариты. Он добавит мощи нашей обороне и позволит оказывать сопротивление габаритным игрокам соперников. В лице Владислава мы видим крепкого защитника, способного "зацементировать" защиту и помочь нападающим в начале атак. А его кубковый опыт, несомненно, пригодится в раздевалке", - сообщил спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.
Провольневу 31 год, в 2022 и 2023 годах он вместе с ЦСКА завоевывал Кубок Гагарина. Также в КХЛ он выступал за московский "Спартак" и череповецкую "Северсталь". Всего на его счету 533 матча и 118 (38+80) набранных очков в лиге.