Эриксен снова потерял сознание во время матча сборной Дании

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча с командой Украины.

Эриксену 34 года, он представляет немецкий "Вольфсбург", до этого, помимо "Интера", он выступал за нидерландский "Аякс", английские "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд". Он трижды становился чемпионом Нидерландов, один раз выиграл чемпионат Италии. В составе "Тоттенхэма" дошел до финала Лиги чемпионов.