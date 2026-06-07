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Эриксен снова потерял сознание во время матча сборной Дании - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Футбол
 
21:08 07.06.2026 (обновлено: 21:27 07.06.2026)
Эриксен снова потерял сознание во время матча сборной Дании

Полузащитник сборной Дании Эриксен снова потерял сознание во время матча

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКристиан Эриксен
Кристиан Эриксен - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кристиан Эриксен . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча с командой Украины.
  • Встреча в Оденсе была прервана по ходу второго тайма при счете 2:1 в пользу датчан.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча с командой Украины.
Встреча в Оденсе была прервана по ходу второго тайма при счете 2:1 в пользу датчан. Эриксен вышел в стартовом составе.
В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему тогда за "Интер", было запрещено играть в Италии.
Эриксену 34 года, он представляет немецкий "Вольфсбург", до этого, помимо "Интера", он выступал за нидерландский "Аякс", английские "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд". Он трижды становился чемпионом Нидерландов, один раз выиграл чемпионат Италии. В составе "Тоттенхэма" дошел до финала Лиги чемпионов.
Эриксен является рекордсменом сборной Дании по количеству матчей (151), на его счету 46 мячей за национальную команду. На Евро-2021 сборная Дании дошла до полуфинала.
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