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В сборной России считают, что у футболистов нет проблем с мотивацией - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Футбол
 
10:20 07.06.2026 (обновлено: 10:36 07.06.2026)
В сборной России считают, что у футболистов нет проблем с мотивацией

Писарев: у игроков сборной России по футболу нет проблем с мотивацией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Максименко, Валерий Карпин и Евгений Морозов
Александр Максименко, Валерий Карпин и Евгений Морозов - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев заявил, что у игроков сборной России по футболу нет проблем с мотивацией.
  • Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0, прервав безголевую серию длиной в 200 минут.
  • Писарев отметил важность товарищеских матчей для поддержания уровня конкуренции и подготовки к возвращению в международные турниры.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев заявил РИА Новости, что у игроков нет проблем с мотивацией.
Сборная России в пятницу в Волгограде разгромила команду Буркина-Фасо (3:0). Эта победа стала второй в шести последних играх. Помимо этого, национальная команда дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. В игре с африканцами подопечные Валерия Карпина прервали безголевую серию длиной в 200 минут.
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"Я бы называл это словом "закисать". Понятно, что впереди чемпионат мира, очень важное событие в жизни каждого игрока, но он проходит мимо. Конечно, ребята это чувствуют. Но пока мы имеем то, что имеем", - сказал Писарев, отвечая на вопрос, есть ли у футболистов проблемы с мотивацией.
"В то же время даже товарищеские матчи, особенно с крепкими соперниками, в этот непростой период необходимы. Вот сейчас в Каире не сыграл Мохамед Салах, но был Омар Мармуш, за которого "Манчестер Сити" 75 миллионов заплатил, причем он не всегда попадает там в состав. Представляете себе, какой это уровень конкуренции? А как бы ты сравнил себя, если бы видел его только по телевизору? Поэтому такие матчи - это большой плюс. Возвращение в международные турниры рано или поздно все равно случится, и к тому времени мы должны иметь боеспособную сборную", - отметил собеседник агентства.
В конце мая сборная России в Каире потерпела поражение от команды Египта (0:1). После игры в Волгограде подопечные Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
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