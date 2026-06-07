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"Фейенорд" уволил ван Перси с поста главного тренера - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Футбол
 
23:09 07.06.2026
"Фейенорд" уволил ван Перси с поста главного тренера

"Фейенорд" уволил ван Перси с поста тренера после 2-го места в чемпионате

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРобин ван Перси
Робин ван Перси - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Робин ван Перси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерландский футбольный клуб «Фейенорд» отправил в отставку главного тренера Робина ван Перси.
  • Решение об отставке принято после тщательной внутренней оценки динамики выступлений команды и тенденции к снижению количества набранных очков.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нидерландский "Фейенорд" отправил в отставку с поста главного тренера серебряного призера чемпионата мира Робина ван Перси, сообщается на сайте футбольного клуба.
"Фейенорд" объявит имя нового тренера в ближайшие недели.
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"Робин ван Перси отдал клубу все силы в последние 18 месяцев. Он заслуживает похвалы за то, что провел команду через сложный сезон и в итоге обеспечил ей второе место. Это гарантировало квалификацию в Лигу чемпионов, что имеет огромное значение для клуба. Мы провели тщательную внутреннюю оценку, в ходе которой рассмотрели несколько факторов, включая динамику выступлений команды и тенденцию к снижению количества набранных очков как в Европе, так и в чемпионате. В итоге мы пришли к выводу, что лучше начать новый сезон с новым главным тренером", - говорится в сообщении.
Ван Перси возглавлял "Фейенорд" с февраля 2025 года и привел команду к третьему месту в сезоне-2024/25 и второму в сезоне-2025/26, отстав от выигравшего чемпионат ПСВ на 19 очков. Он начал тренерскую карьеру в академии клуба, после чего в первой половине сезона-2024/25 работал в "Херенвене".
Ван Перси - воспитанник "Фейенорда", также он выступал за английские "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", с которым выиграл чемпионат страны, и турецкий "Фенербахче". В составе сборной Нидерландов он стал серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.
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