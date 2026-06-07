"Фейенорд" уволил ван Перси с поста главного тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерландский футбольный клуб «Фейенорд» отправил в отставку главного тренера Робина ван Перси.
- Решение об отставке принято после тщательной внутренней оценки динамики выступлений команды и тенденции к снижению количества набранных очков.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Нидерландский "Фейенорд" отправил в отставку с поста главного тренера серебряного призера чемпионата мира Робина ван Перси, сообщается на сайте футбольного клуба.
"Фейенорд" объявит имя нового тренера в ближайшие недели.
"Робин ван Перси отдал клубу все силы в последние 18 месяцев. Он заслуживает похвалы за то, что провел команду через сложный сезон и в итоге обеспечил ей второе место. Это гарантировало квалификацию в Лигу чемпионов, что имеет огромное значение для клуба. Мы провели тщательную внутреннюю оценку, в ходе которой рассмотрели несколько факторов, включая динамику выступлений команды и тенденцию к снижению количества набранных очков как в Европе, так и в чемпионате. В итоге мы пришли к выводу, что лучше начать новый сезон с новым главным тренером", - говорится в сообщении.
Ван Перси возглавлял "Фейенорд" с февраля 2025 года и привел команду к третьему месту в сезоне-2024/25 и второму в сезоне-2025/26, отстав от выигравшего чемпионат ПСВ на 19 очков. Он начал тренерскую карьеру в академии клуба, после чего в первой половине сезона-2024/25 работал в "Херенвене".
Ван Перси - воспитанник "Фейенорда", также он выступал за английские "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", с которым выиграл чемпионат страны, и турецкий "Фенербахче". В составе сборной Нидерландов он стал серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.