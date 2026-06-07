Эриксен пришел в сознание после обморока во время матча со сборной Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен пришел в сознание.
- Во время товарищеского матча против сборной Украины Эриксен упал на газон на 65-й минуте.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен пришел в сознание, сообщает Датский футбольный союз в соцсети Х.
В воскресенье во время товарищеского матча против сборной Украины Эриксен упал на газон на 65-й минуте. Встреча в Оденсе была прервана, а позже досрочно завершена при счете 2:1 в пользу датчан. Эриксен играл с первых минут.
Товарищеские матчи
07 июня 2026 • начало в 19:30
Прерван
13’ • Патрик Доргу
(Александр Бах)
36’ • Йоаким Меле
(Каспер Ваартс Хуг)
44’ • Виктор Цыганков
Федерация отмечает, что игрок чувствует себя хорошо с учетом случившегося.
В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему тогда за "Интер", было запрещено играть в Италии.