"Локомотив-Кубань" сократил отставание от "Зенита" в серии за третье место

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Локомотив-Кубань» победил «Зенит» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ со счетом 85:81.
- Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива-Кубани» Майк Мур, который набрал 21 очко.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над петербургским "Зенитом" в третьем матче серии за третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 85:81 (24:25, 12:16, 19:21, 30:19) в пользу "Локомотива-Кубани". Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. У "Зенита" больше всего очков набрал Андрей Мартюк (19).
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре.
07 июня 2026 • начало в 16:00
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