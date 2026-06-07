"Локомотив-Кубань" сократил отставание от "Зенита" в серии за третье место

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над петербургским "Зенитом" в третьем матче серии за третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре.