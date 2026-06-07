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"Локомотив-Кубань" сократил отставание от "Зенита" в серии за третье место - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Баскетбол
 
18:31 07.06.2026 (обновлено: 18:33 07.06.2026)
"Локомотив-Кубань" сократил отставание от "Зенита" в серии за третье место

"Локомотив-Кубань" победил "Зенит" в серии за бронзу Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"Баскетболисты "Локомотива-Кубани"
Баскетболисты Локомотива-Кубани - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"
Баскетболисты "Локомотива-Кубани". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Локомотив-Кубань» победил «Зенит» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ со счетом 85:81.
  • Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива-Кубани» Майк Мур, который набрал 21 очко.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над петербургским "Зенитом" в третьем матче серии за третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 85:81 (24:25, 12:16, 19:21, 30:19) в пользу "Локомотива-Кубани". Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. У "Зенита" больше всего очков набрал Андрей Мартюк (19).
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре.
Единая лига ВТБ
07 июня 2026 • начало в 16:00
Завершен
Локомотив-Кубань
85 : 81
Зенит
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