- Гости Петербургского международного экономического форума проехались на русской тройке в рамках спортивной программы мероприятия.
В Северной столице подходит к концу Петербургский международный экономический форум.
В Северной столице подходит к концу Петербургский международный экономический форум.
На форуме было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6,6 триллиона рублей.
На форуме было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6,6 триллиона рублей.
Стенд RT на Петербургском международном экономическом форуме.
Стенд RT на Петербургском международном экономическом форуме.
В этом году форум вызвал большой интерес у зарубежной аудитории: на нем работали представители 142 стран.
В этом году форум вызвал большой интерес у зарубежной аудитории: на нем работали представители 142 стран.
Участники организовали интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
Участники организовали интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек.
Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек.
В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы. Значительное внимание уделялось проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.
В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы. Значительное внимание уделялось проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.
Но особенное место заняла тема многообразия культур и то, что их объединяет в многополярном мире.
Но особенное место заняла тема многообразия культур и то, что их объединяет в многополярном мире.
Стенд Смоленской области на ПМЭФ-2026.
РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В Северной столице подходит к концу Петербургский международный экономический форум.
На форуме было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6,6 триллиона рублей.
Стенд RT на Петербургском международном экономическом форуме.
В этом году форум вызвал большой интерес у зарубежной аудитории: на нем работали представители 142 стран.
Участники организовали интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек.
В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы. Значительное внимание уделялось проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.
Но особенное место заняла тема многообразия культур и то, что их объединяет в многополярном мире.
Стенд Смоленской области на ПМЭФ-2026.
РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.