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ПМЭФ-2026. День четвертый - РИА Новости, 06.06.2026
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15:40 06.06.2026 (обновлено: 18:14 06.06.2026)

ПМЭФ-2026. День четвертый

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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Северной столице подходит к концу Петербургский международный экономический форум.

ПМЭФ-2026. Работа форума

В Северной столице подходит к концу Петербургский международный экономический форум.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходило с 3 по 6 июня.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Мероприятие проходило с 3 по 6 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На форуме было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6,6 триллиона рублей.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На форуме было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6,6 триллиона рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Стенд RT на Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Стенд RT на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году форум вызвал большой интерес у зарубежной аудитории: на нем работали представители 142 стран.

ПМЭФ-2026. Работа форума

В этом году форум вызвал большой интерес у зарубежной аудитории: на нем работали представители 142 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники организовали интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

ПМЭФ-2026. Заплыв на сапбордах САП-завтрак

Участники организовали интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд финтех-компании А7 на форуме.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Стенд финтех-компании А7 на форуме.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы. Значительное внимание уделялось проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

ПМЭФ-2026. Работа форума

В ходе сессий обсуждались не только экономические вопросы. Значительное внимание уделялось проблемным темам науки науки, спорта и медицины, социальным вопросам и многим другим сферам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Но особенное место заняла тема многообразия культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Но особенное место заняла тема многообразия культур и то, что их объединяет в многополярном мире.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Стенд Смоленской области на ПМЭФ-2026.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Стенд Смоленской области на ПМЭФ-2026.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

ПМЭФ-2026. Работа форума

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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