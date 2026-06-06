Председатель правления "Вест Хэма" покинул пост на фоне обвинений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дэвид Салливан ушел с поста председателя правления футбольного клуба "Вест Хэм", получив информацию о предстоящей публикации серьезных обвинений, касающихся событий прошлого.
- Он принял решение уйти в отставку, чтобы избежать нарушений в работе клуба.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнесмен Дэвид Салливан ушел с поста председателя правления футбольного клуба "Вест Хэм", сообщается в аккаунте команды в соцсети X.
Отмечается, что Салливан покинул пост, получив информацию о предстоящей публикации серьезных обвинений, касающихся событий прошлого. Временно руководить повседневными операциями клуба будет Карим Вирани.
"Известно, что ни одно из обвинений не касается "Вест Хэма" или каких-либо его операций. Господин Салливан отверг обвинения в нарушении закона. Он принял решение уйти в отставку, чтобы избежать нарушений в работе клуба, пока его вопрос решается в частном порядке", - говорится в заявлении клуба.
По итогам сезона-2025/26 "Вест Хэм" занял 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и вылетел в Чемпионшип.
Салливану 77 лет, он состоял в совете директоров "Вест Хэма" более 16 лет.