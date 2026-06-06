Председатель правления "Вест Хэма" покинул пост на фоне обвинений

"Известно, что ни одно из обвинений не касается "Вест Хэма" или каких-либо его операций. Господин Салливан отверг обвинения в нарушении закона. Он принял решение уйти в отставку, чтобы избежать нарушений в работе клуба, пока его вопрос решается в частном порядке", - говорится в заявлении клуба.