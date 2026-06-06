Рейтинг@Mail.ru
Председатель правления "Вест Хэма" покинул пост на фоне обвинений - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:01 06.06.2026 (обновлено: 16:09 06.06.2026)
Председатель правления "Вест Хэма" покинул пост на фоне обвинений

Председатель правления "Вест Хэма" Салливан покинул свой пост на фоне обвинений

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дэвид Салливан ушел с поста председателя правления футбольного клуба "Вест Хэм", получив информацию о предстоящей публикации серьезных обвинений, касающихся событий прошлого.
  • Он принял решение уйти в отставку, чтобы избежать нарушений в работе клуба.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнесмен Дэвид Салливан ушел с поста председателя правления футбольного клуба "Вест Хэм", сообщается в аккаунте команды в соцсети X.
Отмечается, что Салливан покинул пост, получив информацию о предстоящей публикации серьезных обвинений, касающихся событий прошлого. Временно руководить повседневными операциями клуба будет Карим Вирани.
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Футболист "Баварии" пропустит чемпионат мира из-за травмы
Вчера, 12:09
"Известно, что ни одно из обвинений не касается "Вест Хэма" или каких-либо его операций. Господин Салливан отверг обвинения в нарушении закона. Он принял решение уйти в отставку, чтобы избежать нарушений в работе клуба, пока его вопрос решается в частном порядке", - говорится в заявлении клуба.
По итогам сезона-2025/26 "Вест Хэм" занял 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и вылетел в Чемпионшип.
Салливану 77 лет, он состоял в совете директоров "Вест Хэма" более 16 лет.
Игроки сборной России Дмитрий Баринов (справа) и Антон Миранчук в товарищеском матче между сборными России и Кении. - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
"Диву даешься": Колосков указал на главные проблемы сборной России
Вчера, 13:00
 
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Вест Хэм Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    07.06 03:00
    Вегас
    Каролина
  • Теннис
    07.06 13:30
    Р. Сафиуллин
    А. Галарна
  • Теннис
    07.06 12:30
    Д. А. Беррейдж
    А. Блинкова
  • Теннис
    Завершен
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
    32
    66
  • Волейбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    США
    Германия
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Австралия
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Катар
    Сальвадор
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боливия
    Шотландия
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Новая Зеландия
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала