Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0, прервав безголевую серию, которая насчитывала 200 минут.
- Матвей Кисляк заявил, что безголевая серия не давила на него и что он впервые услышал о 200 минутах без голов.
ВОЛГОГРАД, 6 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Матвей Кисляк заявил РИА Новости, что длительная безголевая серия национальной команды не давила на него.
Сборная России в пятницу в Волгограде разгромила команду Буркина-Фасо (3:0). Безголевая серия национальной команды насчитывала 200 минут - именно столько времени прошло между третьим голом в матче со сборной Никарагуа (27 марта, 3:1) и первым забитым мячом в игре с африканской командой. За это время россияне не смогли отметиться голами в матчах со сборными Мали (0:0) и Египта (0:1).
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"Никто вообще на это не смотрит. Впервые от вас услышал про 200 минут. Это никак не давит", - сказал Кисляк.
После игры в Волгограде команда главного тренера Валерия Карпина проведет еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.