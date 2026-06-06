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Кисляк заявил, что даже не задумывался о безголевой серии сборной России - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол
 
10:53 06.06.2026 (обновлено: 11:56 06.06.2026)
Кисляк заявил, что даже не задумывался о безголевой серии сборной России

Кисляк заявил, что безголевая серия сборной России не давила на него

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМатвей Кисляк
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Матвей Кисляк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0, прервав безголевую серию, которая насчитывала 200 минут.
  • Матвей Кисляк заявил, что безголевая серия не давила на него и что он впервые услышал о 200 минутах без голов.
ВОЛГОГРАД, 6 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Матвей Кисляк заявил РИА Новости, что длительная безголевая серия национальной команды не давила на него.
Сборная России в пятницу в Волгограде разгромила команду Буркина-Фасо (3:0). Безголевая серия национальной команды насчитывала 200 минут - именно столько времени прошло между третьим голом в матче со сборной Никарагуа (27 марта, 3:1) и первым забитым мячом в игре с африканской командой. За это время россияне не смогли отметиться голами в матчах со сборными Мали (0:0) и Египта (0:1).
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"Никто вообще на это не смотрит. Впервые от вас услышал про 200 минут. Это никак не давит", - сказал Кисляк.
После игры в Волгограде команда главного тренера Валерия Карпина проведет еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
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ФутболСпортРоссияВолгоградБуркина-ФасоВалерий КарпинМатвей КислякБуркина-Фасо
 
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