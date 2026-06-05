Экс-хоккеиста ЦСКА дисквалифицировали на два года за допинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший хоккеист московского ЦСКА Никита Седов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
- Суд установил, что запрещенное вещество попало в организм Седова непреднамеренно.
- Несмотря на установленное отсутствие умысла, было вынесено решение о двухлетней дисквалификации.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бывший хоккеист московского ЦСКА Никита Седов сообщил о получении двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Классон покинул московское "Динамо"
Вчера, 18:48
"Вместе с моей юридической командой была проделана огромная работа. В результате суд установил, что запрещенное вещество попало в мой организм непреднамеренно и что умысла с моей стороны не было. Для меня это имеет принципиальное значение. Ради этого я боролся все это время, и именно это нам удалось доказать. При этом установить конкретный источник попадания вещества не удалось. К сожалению, в подобных обстоятельствах это зачастую невозможно доказать даже при проведении масштабной работы и сборе большого количества материалов. Согласно действующим правилам, сам факт наличия вещества в организме влечет за собой санкцию. Поэтому, несмотря на установленное отсутствие умысла, было вынесено решение о двухлетней дисквалификации", - написал Седов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я принимаю это решение и буду двигаться дальше. Этот этап не определяет меня как человека и спортсмена. Он станет еще одним испытанием, которое я пройду. Спасибо всем, кто был рядом", - добавил хоккеист.
Седову 25 лет. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он также играл за "Сочи", петербургский СКА, московский "Спартак" и череповецкую "Северсталь". Всего в лиге он провел 223 игры с учетом плей-офф, в которых забросил семь шайб и отдал 36 передач.