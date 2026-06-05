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Экс-хоккеиста ЦСКА дисквалифицировали на два года за допинг - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Хоккей
 
21:59 05.06.2026 (обновлено: 23:56 05.06.2026)
Экс-хоккеиста ЦСКА дисквалифицировали на два года за допинг

Экс-хоккеист ЦСКА Седов получил дисквалификацию на 2 года за допинг

© сайт портала AllHockeyНикита Седов
Никита Седов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© сайт портала AllHockey
Никита Седов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший хоккеист московского ЦСКА Никита Седов получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
  • Суд установил, что запрещенное вещество попало в организм Седова непреднамеренно.
  • Несмотря на установленное отсутствие умысла, было вынесено решение о двухлетней дисквалификации.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Бывший хоккеист московского ЦСКА Никита Седов сообщил о получении двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Седов был временно отстранен в апреле 2025 года из-за положительной допинг-пробы. На тот момент защитник выступал за ЦСКА, в который он перешел в 2024 году. В августе того же года клуб расторг контракт с игроком.
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"Вместе с моей юридической командой была проделана огромная работа. В результате суд установил, что запрещенное вещество попало в мой организм непреднамеренно и что умысла с моей стороны не было. Для меня это имеет принципиальное значение. Ради этого я боролся все это время, и именно это нам удалось доказать. При этом установить конкретный источник попадания вещества не удалось. К сожалению, в подобных обстоятельствах это зачастую невозможно доказать даже при проведении масштабной работы и сборе большого количества материалов. Согласно действующим правилам, сам факт наличия вещества в организме влечет за собой санкцию. Поэтому, несмотря на установленное отсутствие умысла, было вынесено решение о двухлетней дисквалификации", - написал Седов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я принимаю это решение и буду двигаться дальше. Этот этап не определяет меня как человека и спортсмена. Он станет еще одним испытанием, которое я пройду. Спасибо всем, кто был рядом", - добавил хоккеист.
Седову 25 лет. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он также играл за "Сочи", петербургский СКА, московский "Спартак" и череповецкую "Северсталь". Всего в лиге он провел 223 игры с учетом плей-офф, в которых забросил семь шайб и отдал 36 передач.
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