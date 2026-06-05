Сборная России по футболу разгромила команду Буркина-Фасо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по футболу одержала победу над командой Буркина-Фасо в товарищеском матче со счетом 3:0.
- Матч прошел в Волгограде в присутствии 41 058 зрителей, голы забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания.
ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Буркина-Фасо в товарищеском матче.
Встреча прошла в Волгограде в присутствии 41 058 зрителей и завершилась со счетом 3:0. В составе сборной России отличились Лечи Садулаев (14-я минута), Алексей Миранчук (20) с передачи своего брата-близнеца Антона и Илья Вахания (73). На 42-й минуте команда Буркина-Фасо осталась в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Мохамедом Уэдраого.
В составе сборной в возрасте 18 лет 2 месяцев и 3 дней дебютировал полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов. Он заменил Антона Миранчука на 60-й минуте. Ибрагимов стал третьим самым молодым дебютантом в истории национальной команды. В более молодом возрасте на поле выходили вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней) и нападающий столичного "Локомотива" Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней). Также за сборную дебютировал 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов. На 60-й минуте он заменил Евгения Морозова.
С капитанской повязкой на матч вышел Алексей Миранчук. На ней был изображен волгоградский памятник "Родина-мать зовет!", а также присутствовала надпись "Год единства народов России" и цифра 2026. Матч был открыт гимном России в исполнении сводного детского хора города-героя Волгограда.
После игры в Волгограде команда Валерия Карпина проведет еще один товарищеский матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго. 28 мая сборная России со счетом 0:1 уступила египтянам в гостях.