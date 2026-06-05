Сборная России по футболу разгромила команду Буркина-Фасо

С капитанской повязкой на матч вышел Алексей Миранчук. На ней был изображен волгоградский памятник "Родина-мать зовет!", а также присутствовала надпись "Год единства народов России" и цифра 2026. Матч был открыт гимном России в исполнении сводного детского хора города-героя Волгограда.