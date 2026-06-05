В РФС рассказали, когда "Спартак" получит кубок взамен разбитого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» получил трофей Кубка России, который был разбит во время празднования победы.
- РФС создаст копию разбитого трофея и передаст его «Спартаку».
- Новый трофей будет передан «Спартаку» на вечное хранение до конца лета.
ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) до конца лета передаст московскому "Спартаку" новый трофей Кубка России взамен разбитого, заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникаций организации Кирилл Терешин.
В конце мая "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. После завершения матча "красно-белые" в своем Telegram-канале опубликовали фотографии металлического каркаса и осколков кубка. После этого в пресс-службе администрации Гусь-Хрустального Владимирской области заявили РИА Новости, что хрустальный завод готов сделать новый трофей, предыдущую версию которого разбили футболисты "Спартака".
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"На данный момент все очень просто: идут определенные процедурные вещи, ведь необходимо заново делать кубок, его уже не склеить. Нужно заново создавать трофей. Мы создадим копию разбитого трофея и передадим ее "Спартаку", - сказал Терешин.
"Понятно, что РФС передаст трофей на хранение московскому "Спартаку". Это пятая победа столичного клуба, и де-юре они получают кубок на вечное хранение. Это займет определенное время, но точно до конца лета кубок появится", - отметил собеседник агентства.