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Лидер сборной Шотландии Робертсон перешел в "Тоттенхэм" - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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15:54 05.06.2026 (обновлено: 16:02 05.06.2026)
Лидер сборной Шотландии Робертсон перешел в "Тоттенхэм"

Победитель ЛЧ и чемпион Англии с "Ливерпулем" Робертсон перешел в "Тоттенхэм"

© Фото : Социальные сети РобертсонаЭндрю Робертсон
Эндрю Робертсон - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Социальные сети Робертсона
Эндрю Робертсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эндрю Робертсон, победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», перешел в лондонский «Тоттенхэм».
  • Защитник присоединится к «шпорам» 1 июля по окончании контракта с «Ливерпулем».
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Победитель Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" Эндрю Робертсон перешел в лондонский "Тоттенхэм", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Защитник присоединится к "шпорам" 1 июля по окончании контракта с "Ливерпулем". Срок соглашения с 32-летним игроком сборной Шотландии не уточняется.
Робертсон перешел в "Ливерпуль" из "Халл Сити" летом 2017 года. В составе "красных" футболист провел 378 матчей, стал двукратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), завоевал Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Робертсон является капитаном сборной Шотландии, в составе которой он провел 93 матча и забил четыре мяча. Летом шотландцы впервые с 1998 года выступят на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
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ФутболСпортЭндрю РобертсонЛиверпульТоттенхэм ХотспурЛига чемпионов 2025-2026АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Халл СитиКубок АнглииКанада
 
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