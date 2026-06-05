Лидер сборной Шотландии Робертсон перешел в "Тоттенхэм"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эндрю Робертсон, победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», перешел в лондонский «Тоттенхэм».
- Защитник присоединится к «шпорам» 1 июля по окончании контракта с «Ливерпулем».
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Победитель Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" Эндрю Робертсон перешел в лондонский "Тоттенхэм", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Защитник присоединится к "шпорам" 1 июля по окончании контракта с "Ливерпулем". Срок соглашения с 32-летним игроком сборной Шотландии не уточняется.
Робертсон перешел в "Ливерпуль" из "Халл Сити" летом 2017 года. В составе "красных" футболист провел 378 матчей, стал двукратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), завоевал Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.