В РФС объяснили свое отсутствие на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский футбольный союз не получит представления на ПМЭФ-2026 из-за параллельного проведения матчей сборной России в регионах.
- Президент РФС Александр Дюков примет участие в ПМЭФ, где подпишет соглашение о развитии футбола в Санкт-Петербурге.
- Сборная России проведет два домашних матча: 5 июня в Волгограде с командой Буркина-Фасо и 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.
ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил РИА Новости, что организация в 2026 году не представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в связи с параллельным проведением матчей сборной России в регионах страны.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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"Стенд мы в этом году решили не строить, но Александр Валерьевич Дюков (президент РФС, председатель правления ПАО "Газпром нефть" - прим. ред.) в любом случае на ПМЭФ. Как раз сегодня состоится подписание четырехстороннего соглашения между РФС, Минспортом, правительством Санкт-Петербурга и городской федерацией о взаимодействии в развитии футбола во втором по величине городе России. У нас параллельно два матча национальной команды в регионах, и это, безусловно, сейчас в приоритете - в Волгограде и в Калининграде болельщики ждут команду, трибуны будут заполнены", - сказал Терешин.
Сборная России в июне проведет два домашних матча. 5 июня в Волгограде состоится товарищеская игра с командой Буркина-Фасо, 9 июня в Калининграде пройдет встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
"В любом случае Петербургский международный экономический форум сейчас достаточно представлен субъектами спорта, футбола - достаточно посмотреть новость. Это наследие той работы, которую РФС последние годы вел на этом форуме", - отметил собеседник агентства.