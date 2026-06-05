В РФС объяснили свое отсутствие на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский футбольный союз не получит представления на ПМЭФ-2026 из-за параллельного проведения матчей сборной России в регионах.

Президент РФС Александр Дюков примет участие в ПМЭФ, где подпишет соглашение о развитии футбола в Санкт-Петербурге.

Сборная России проведет два домашних матча: 5 июня в Волгограде с командой Буркина-Фасо и 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил РИА Новости, что организация в 2026 году не представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в связи с параллельным проведением матчей сборной России в регионах страны.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

« "Стенд мы в этом году решили не строить, но Александр Валерьевич Дюков (президент РФС , председатель правления ПАО " Газпром нефть " - прим. ред.) в любом случае на ПМЭФ. Как раз сегодня состоится подписание четырехстороннего соглашения между РФС, Минспортом, правительством Санкт-Петербурга и городской федерацией о взаимодействии в развитии футбола во втором по величине городе России . У нас параллельно два матча национальной команды в регионах, и это, безусловно, сейчас в приоритете - в Волгограде и в Калининграде болельщики ждут команду, трибуны будут заполнены", - сказал Терешин

Тобаго. Сборная России в июне проведет два домашних матча. 5 июня в Волгограде состоится товарищеская игра с командой Буркина-Фасо , 9 июня в Калининграде пройдет встреча со сборной Тринидада