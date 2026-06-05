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В РФС объяснили свое отсутствие на ПМЭФ-2026 - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
12:00 05.06.2026 (обновлено: 12:08 05.06.2026)
В РФС объяснили свое отсутствие на ПМЭФ-2026

РИА Новости: РФС не будет на ПМЭФ-2026 из-за параллельных матчей сборной

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Эмлблема РФПЛ и логотип РФС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский футбольный союз не получит представления на ПМЭФ-2026 из-за параллельного проведения матчей сборной России в регионах.
  • Президент РФС Александр Дюков примет участие в ПМЭФ, где подпишет соглашение о развитии футбола в Санкт-Петербурге.
  • Сборная России проведет два домашних матча: 5 июня в Волгограде с командой Буркина-Фасо и 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.
ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил РИА Новости, что организация в 2026 году не представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в связи с параллельным проведением матчей сборной России в регионах страны.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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"Стенд мы в этом году решили не строить, но Александр Валерьевич Дюков (президент РФС, председатель правления ПАО "Газпром нефть" - прим. ред.) в любом случае на ПМЭФ. Как раз сегодня состоится подписание четырехстороннего соглашения между РФС, Минспортом, правительством Санкт-Петербурга и городской федерацией о взаимодействии в развитии футбола во втором по величине городе России. У нас параллельно два матча национальной команды в регионах, и это, безусловно, сейчас в приоритете - в Волгограде и в Калининграде болельщики ждут команду, трибуны будут заполнены", - сказал Терешин.
Сборная России в июне проведет два домашних матча. 5 июня в Волгограде состоится товарищеская игра с командой Буркина-Фасо, 9 июня в Калининграде пройдет встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
"В любом случае Петербургский международный экономический форум сейчас достаточно представлен субъектами спорта, футбола - достаточно посмотреть новость. Это наследие той работы, которую РФС последние годы вел на этом форуме", - отметил собеседник агентства.
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ФутболРоссияВолгоградКалининградКирилл ТерешинРоссийский футбольный союз (РФС)ГазпромПМЭФСпорт
 
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