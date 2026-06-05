В Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Началось пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина.
- Главная часть выступления президента будет посвящена экономическим вопросам, он также уделит внимание политическим проблемам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина началось, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства вышел на сцену для участия в пленарной сессии форума.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин выступит с большой речью. Главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также президент уделит внимание политическим проблемам.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.