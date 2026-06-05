Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и проведет переговоры с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

На пленарном заседании вместе с Путиным примут участие президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

После пленарного заседания Путин проведет встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, на которой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и итоги майского визита президента РФ в Китай.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и проведет переговоры с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

После выступлений состоится дискуссия, в ходе которой участники пленарного заседания ответят на вопросы. Это мероприятие всегда привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, подчеркивал Ушаков.

Ключевые направления изменения экономики

В прошлом году пленарное заседание ПМЭФ длилось более четырех часов, из них речь президента РФ - почти час. Глава государства говорил о ситуации в мировых делах, а также обозначил конкретные задачи, которые необходимо выполнить для проведения структурных изменений российской экономики.

Президент РФ, в частности, озвучил цель по изменению характера занятости и структуры потребления в России. По словам Путина, государство должно перейти к экономике высоких заработных плат, основанных на повышении качества рабочих мест и на повышении производительности труда.

Еще одним важным направлением президент назвал новое качество инвестиционного климата. Путин поставил задачу кардинально минимизировать издержки бизнеса по всем направлениям – от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности, включая все виды учета и нотариальное сопровождение.

Кроме того, экономика России должна стать более технологичной, сообщал Путин. По его словам, перед государством стоит задача в полную силу развернуть новый этап технологического развития. Ключевым инструментом здесь призваны стать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства.

Собственная повестка развития

Также Путин говорил о развитии внешней торговли. Он сообщил, что важно последовательно структурно менять импорт, постепенно увеличивая долю трудоинтенсивных товаров и услуг, которые требуют больших трудовых ресурсов, затрат физического, ручного труда. При этом России, напротив, нужно концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг с большой степенью автоматизации и с высокой добавленной стоимостью.

Еще одно направление, обозначенное Путиным, - это сопряжение оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором. Президент РФ подчеркнул, что в современном мире разделение между этими сферами становится все меньше и все более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи.

Обозначив пять ключевых направлений, Путин заметил, все эти изменения должны отражаться на качестве жизни людей, сферах науки, образования, технологиях и инфраструктуре. Именно эти приоритеты обозначает перед собой Россия, реализуя собственную повестку развития.

Встреча с гостем из Китая

После пленарного заседания ПМЭФ Путин также побеседует с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. По словам Ушакова, на повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудят итоги майского визита президента РФ в Китай. По итогам поездки было подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.