Мирзиеев предложил создать проект от Самарканда до Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ предложил России реализовать проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Петербурга.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.