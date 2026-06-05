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Карпин оценил дебют в сборной России играющего за "МЮ" Ибрагимова - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
23:56 05.06.2026
Карпин оценил дебют в сборной России играющего за "МЮ" Ибрагимова

Карпин: Ибрагимов дебютировал нормально за сборную России

© Фото : соцсети Амира ИбрагимоваАмир Ибрагимов
Амир Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : соцсети Амира Ибрагимова
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил дебют 18-летнего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Амира Ибрагимова в составе национальной команды в товарищеском матче против сборной Буркина-Фасо, подчеркнув, что в некоторых эпизодах футболист действовал уверенно.
Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной России. В возрасте 18 лет 2 месяцев и 3 дней дебютировал Ибрагимов. Он заменил Антона Миранчука на 60-й минуте. Ибрагимов стал третьим самым молодым дебютантом в истории национальной команды. В более молодом возрасте на поле выходили вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней) и нападающий столичного "Локомотива" Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней).
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
3 : 0
Буркина-Фасо
14‎’‎ • Лечи Садулаев
(Евгений Морозов)
20‎’‎ • Алексей Миранчук
(Антон Миранчук)
73‎’‎ • Илья Вахания
(Максим Петров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"В некоторых эпизодах он (Ибрагимов) действовал уверенно, в каких-то недостаточно уверенно. Нормально дебютировал", - сказал Карпин на пресс-конференции.
После игры в Волгограде команда Карпина проведет еще один товарищеский матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго. 28 мая сборная России со счетом 0:1 уступила египтянам в Каире.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ФутболАнтон МиранчукИгорь АкинфеевСергей ПиняевМанчестер ЮнайтедВалерий КарпинАмир ИбрагимовСборная России по футболу
 
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