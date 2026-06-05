Карпин оценил дебют в сборной России играющего за "МЮ" Ибрагимова

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил дебют 18-летнего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Амира Ибрагимова в составе национальной команды в товарищеском матче против сборной Буркина-Фасо, подчеркнув, что в некоторых эпизодах футболист действовал уверенно.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной России. В возрасте 18 лет 2 месяцев и 3 дней дебютировал Ибрагимов. Он заменил Антона Миранчука на 60-й минуте. Ибрагимов стал третьим самым молодым дебютантом в истории национальной команды. В более молодом возрасте на поле выходили вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней) и нападающий столичного "Локомотива" Сергей Пиняев (18 лет и 15 дней).

"В некоторых эпизодах он (Ибрагимов) действовал уверенно, в каких-то недостаточно уверенно. Нормально дебютировал", - сказал Карпин на пресс-конференции.