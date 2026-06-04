Фрадков высказался о допуске российских легкоатлетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) завершила трехлетний мониторинг деятельности ВФЛА, который вводился в рамках санкций за допинговые нарушения.
- Совет World Athletics снял с ВФЛА санкции, связанные с допингом.
- Главной задачей ВФЛА на данный момент является допуск российских юниоров на Олимпиаду 2026 года в Сенегале.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил, что на данный момент главной задачей ВФЛА является допуск российских юниоров на Олимпиаду 2026 года в Сенегале.
В марте ВФЛА сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) завершила трехлетний мониторинг деятельности организации, который вводился в рамках санкций за допинговые нарушения в российской легкой атлетике. Позднее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что совет World Athletics снял с ВФЛА санкции, связанные с допингом.
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"Санкции (допинговые) с нас сняли, да. Работаем над допуском, несомненно. Главная наша задача — допустить наших юниоров на юношескую Олимпиаду в Сенегале в конце года, в октябре. В ближайшее время, летом должно состояться решение совета. Надеюсь, вопрос будет вынесен в соответствии с рекомендациями МОК", - заявил Фрадков РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Мы сейчас работаем с коллегами, проходим все формальные процедуры. Пока исходим из того, что решение, согласно рекомендациям МОК, должно быть принято положительное. Из этого исходим", - добавил Фрадков в ответ на вопрос, будет ли ВФЛА подавать иск в CAS в случае отказа от допуска юниоров до соревнований.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении ВФЛА.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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