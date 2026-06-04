Фрадков высказался о допуске российских легкоатлетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил, что на данный момент главной задачей ВФЛА является допуск российских юниоров на Олимпиаду 2026 года в Сенегале.