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Карпин сообщил, что Тюкавин точно не сыграет с Буркина-Фасо - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
20:06 04.06.2026
Карпин сообщил, что Тюкавин точно не сыграет с Буркина-Фасо

Карпин исключил участие Тюкавина в матче против сборной Буркина-Фасо по футболу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вероятность участия форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо является нулевой.
  • Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».
  • Карпин сообщил, что есть хорошие шансы увидеть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова в дебютном матче за сборную.
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вероятность участия форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо является нулевой.
Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира 2018 года. В четверг Тюкавин не прилетел в Волгоград со сборной России, при этом он в этот день принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. 28 мая он пропустил матч национальной команды против египтян (0:1) в Каире.
«
"Вероятность увидеть Тюкавина нулевая. Он пропустил две недели, пару дней назад начал тренироваться. Решили отпустить его", - заявил Карпин.
На вопрос о возможности дебюта полузащитника "Манчестер Юнайтед" Амира Ибрагимова Карпин сообщил, что есть хорошие шансы увидеть 18-летнего игрока на поле. "Вероятность того, что Амир Ибрагимов завтра дебютирует, высокая. Если не остановится в росте, в перспективе будет большой помощник сборной", - отметил тренер.
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ФутболКонстантин ТюкавинВалерий КарпинАмир ИбрагимовБуркина-ФасоДинамо МоскваМанчестер ЮнайтедВолгоград
 
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