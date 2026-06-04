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Тюкавин пропустил предматчевую тренировку перед матчем с Буркина-Фасо - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
18:13 04.06.2026 (обновлено: 18:15 04.06.2026)
Тюкавин пропустил предматчевую тренировку перед матчем с Буркина-Фасо

РИА Новости: Константин Тюкавин пропустит предматчевую тренировку сборной России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Константин Тюкавин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин пропускает предматчевую тренировку перед товарищеской игрой против команды Буркина-Фасо.
  • Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, защитник «Зенита» Игорь Дивеев, игрок обороны «Спартака» Даниил Денисов и полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас покинули расположение сборной России.
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин пропускает предматчевую тренировку перед товарищеской игрой против команды Буркина-Фасо, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сборная России днем в четверг прилетела в Волгоград. Товарищеский матч с командой Буркина-Фасо пройдет 5 июня. Начало - 20:00 мск.
В четверг Тюкавин принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Форвард вернется в расположение команды вечером этого же дня.
Расположение сборной России покинули вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, защитник "Зенита" Игорь Дивеев, игрок обороны "Спартака" Даниил Денисов, а также полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас.
Ранее сборная России 28 мая в Каире потерпела поражение от команды Египта (0:1). После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
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ФутболСпортРоссияБуркина-ФасоВолгоградВалерий КарпинКонстантин ТюкавинСтанислав АгкацевИгорь ДивеевКраснодарЗенитСпартак Москва
 
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