ЦСКА повел 2-0 в финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом

Встреча прошла в четверг в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 102:89 (31:30, 32:21, 23:17, 16:21). В составе победителей 28 очков набрал Мело Тримбл. УНИКСу по 20 очков принесли Пэрис Ли и Джален Рэйнольдс.