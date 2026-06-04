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ЦСКА повел 2-0 в финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Баскетбол
 
21:25 04.06.2026
ЦСКА повел 2-0 в финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом

Баскетболисты ЦСКА во второй раз обыграли УНИКС в финальной серии Лиги ВТБ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнтониус Кливленд
Антониус Кливленд - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский ЦСКА победил казанский УНИКС во втором матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась со счетом 102:89 в пользу ЦСКА, счет в серии стал 2-0 в пользу армейцев.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение казанскому УНИКСу во втором матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в четверг в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 102:89 (31:30, 32:21, 23:17, 16:21). В составе победителей 28 очков набрал Мело Тримбл. УНИКСу по 20 очков принесли Пэрис Ли и Джален Рэйнольдс.
Единая лига ВТБ
04 июня 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
102 : 89
УНИКС
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Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу армейцев. Третий матч пройдет в Казани 8 июня.
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