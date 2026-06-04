ЦСКА повел 2-0 в финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский ЦСКА победил казанский УНИКС во втором матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ.
- Встреча завершилась со счетом 102:89 в пользу ЦСКА, счет в серии стал 2-0 в пользу армейцев.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение казанскому УНИКСу во втором матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в четверг в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 102:89 (31:30, 32:21, 23:17, 16:21). В составе победителей 28 очков набрал Мело Тримбл. УНИКСу по 20 очков принесли Пэрис Ли и Джален Рэйнольдс.
04 июня 2026 • начало в 19:30
Завершен
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу армейцев. Третий матч пройдет в Казани 8 июня.