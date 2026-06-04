На ПМЭФ можно прокатиться на русской тройке XIX века

Краткий пересказ от РИА ИИ На Петербургском международном экономическом форуме работает стенд русской тройки, где можно прокатиться на старинном экипаже.

На площадке работает одна пролетка XIX века, вторую пока не запустили из-за болезни одной из лошадей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Гости и участники Петербургского международного экономического форума могут прокатиться на настоящем старинном экипаже, запряженном русской тройкой, рассказал РИА Новости исполнительный директор ВФРТ Алексей Плотников.

"На площадке размером 150х20 метров организовано катание. У нас два экипажа лошадок. Работает одна пролетка XIX века — оригинальная, на которой работает белая тройка. К сожалению, одна лошадка из гнедой тройки чуть приболела, мы ее подлечим и, думаю, скоро запустим второй экипаж", — сказал он.

В январе комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта. Профильную спортивную федерацию — ВФРТ — официально зарегистрировали 1 июня. Ее президентом единогласно избрали председателя наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрия Киселева.

Тройка — исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. Накануне там открылся стенд русской тройки, рассказывающий о ее истории. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.