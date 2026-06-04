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На ПМЭФ можно прокатиться на русской тройке XIX века - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:03 04.06.2026 (обновлено: 13:39 04.06.2026)
На ПМЭФ можно прокатиться на русской тройке XIX века

Гости ПМЭФ могут прокатиться на старинном экипаже русской тройки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкКатание на Русской тройке на ПМЭФ-2026
Катание на Русской тройке на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Катание на Русской тройке на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Петербургском международном экономическом форуме работает стенд русской тройки, где можно прокатиться на старинном экипаже.
  • На площадке работает одна пролетка XIX века, вторую пока не запустили из-за болезни одной из лошадей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Гости и участники Петербургского международного экономического форума могут прокатиться на настоящем старинном экипаже, запряженном русской тройкой, рассказал РИА Новости исполнительный директор ВФРТ Алексей Плотников.
"На площадке размером 150х20 метров организовано катание. У нас два экипажа лошадок. Работает одна пролетка XIX века — оригинальная, на которой работает белая тройка. К сожалению, одна лошадка из гнедой тройки чуть приболела, мы ее подлечим и, думаю, скоро запустим второй экипаж", — сказал он.
Русская тройка - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Пришло время любить — и русскую культуру, и русскую тройку
29 марта, 08:00
В январе комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта. Профильную спортивную федерацию — ВФРТ — официально зарегистрировали 1 июня. Ее президентом единогласно избрали председателя наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрия Киселева.
Тройка — исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.
ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. Накануне там открылся стенд русской тройки, рассказывающий о ее истории. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
 
ПМЭФ-2026Алексей ПлотниковСанкт-ПетербургРусская тройка
 
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