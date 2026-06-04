Многие страны заинтересованы сохранении популяции тигров, заявил Путин

"Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане, и если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям в Казахстане, мы, конечно, будем это делать. Я картинку эту наблюдал, она производит впечатление", - отметил Путин.