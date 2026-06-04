Многие страны заинтересованы сохранении популяции тигров, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что многие страны в мире заинтересованы в сохранении популяции тигров.
- Президент упомянул о проведении "Тигриного саммита" в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Многие страны в мире заинтересованы в работе по сохранению популяции тигров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Кстати, мы здесь проводили так называемый "Тигриный саммит". Очень много стран в мире озабочены сохранением популяции этих прекрасных животных", - сказал Путин в ходе встречи.
Российский лидер вспомнил о недавнем визите в Казахстан, в ходе которого он вместе с казахстанским президентам Касым-Жомартом Токаевым принял участие в церемонии передачи Астане четырех амурских тигров.
"Мы просто думаем о восстановлении природы, восстановлении экологии, флоры, фауны. Нам тоже помогают. Например, из Таджикистана нам передавали снежных барсов, за что мы очень благодарны нашим друзьям из Таджикистана", - подчеркнул Путин.
Кроме того, российский президент напомнил, что Россия многое делает для сохранения популяции дальневосточных тигров - самых крупных в мире.
"Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане, и если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям в Казахстане, мы, конечно, будем это делать. Я картинку эту наблюдал, она производит впечатление", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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21 марта, 04:18