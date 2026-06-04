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В РФС поддержали идею присвоения звания ЗМС Сафонову - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
10:38 04.06.2026 (обновлено: 12:22 04.06.2026)
В РФС поддержали идею присвоения звания ЗМС Сафонову

Сорокин: решение о присвоении звания ЗМС Сафонову должен принимать Минспорт

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов ярко проявляет себя на международной арене, заявил советник президента РФС Алексей Сорокин.
  • Матвей Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.
  • Решение о возможном присуждении Сафонову звания заслуженного мастера спорта должно принять министерство спорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов ярко проявляет себя на международной арене, но решение о возможном присвоении ему звания заслуженного мастера спорта должно принять министерство спорта.
30 мая "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" (1:1, 4:3 - в серии пенальти) и второй раз подряд завоевал трофей Лиги чемпионов. Сафонов стал первым россиянином, выигравшим турнир дважды.
«
"Сафонов - молодец, бесспорный красавец, прославляет Россию своими спортивными успехами. Что касается получения звания заслуженного мастера спорта, то надо спрашивать регулятор - министерство спорта. У них есть четкие регламенты на этот счет", - сказал Сорокин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Алексей Сорокин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ФутболСпортАлексей СорокинРоссийский футбольный союз (РФС)Матвей СафоновЛига чемпионов 2025-2026ПМЭФ
 
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