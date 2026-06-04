В РФС поддержали идею присвоения звания ЗМС Сафонову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов ярко проявляет себя на международной арене, заявил советник президента РФС Алексей Сорокин.
- Матвей Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.
- Решение о возможном присуждении Сафонову звания заслуженного мастера спорта должно принять министерство спорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов ярко проявляет себя на международной арене, но решение о возможном присвоении ему звания заслуженного мастера спорта должно принять министерство спорта.
30 мая "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" (1:1, 4:3 - в серии пенальти) и второй раз подряд завоевал трофей Лиги чемпионов. Сафонов стал первым россиянином, выигравшим турнир дважды.
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"Сафонов - молодец, бесспорный красавец, прославляет Россию своими спортивными успехами. Что касается получения звания заслуженного мастера спорта, то надо спрашивать регулятор - министерство спорта. У них есть четкие регламенты на этот счет", - сказал Сорокин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.