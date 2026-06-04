В РФС поддержали идею присвоения звания ЗМС Сафонову

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"Сафонов - молодец, бесспорный красавец, прославляет Россию своими спортивными успехами. Что касается получения звания заслуженного мастера спорта, то надо спрашивать регулятор - министерство спорта. У них есть четкие регламенты на этот счет", - сказал Сорокин.