"Сочи" подписал контракт с канадским хоккеистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский защитник Колби Уильямс перешел в хоккейный клуб «Сочи».
- Соглашение с Уильямсом рассчитано на один сезон.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канадский защитник Колби Уильямс перешел в "Сочи", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с Уильямсом рассчитано на один сезон.
"Колби Уильямс был одним из самых желанных защитников-легионеров из тех, кто есть на трансферном рынке КХЛ. Его главные преимущества - умение играть на две стороны площадки. Как в атаке, так и в обороне. Приход такого игрока добавит нам уверенности. Это действительно крепкий защитник для топ-4. Человек с опытом игры в плей-офф, что очень важно для нас. Все знают наши задачи. Поэтому мы обновляем команду для того, чтобы их выполнять", - сказал заместитель генерального директора "Сочи" по спортивным операциям Вадим Покотило.
Уильямсу 31 год. Прошлый сезон он начал в московском ЦСКА, а затем перешел в тольяттинскую "Ладу". В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата защитник провел 50 матчей и набрал 10 очков (2 шайбы + 8 передач). Также хоккеист выступал за владивостокский "Адмирал". Всего в лиге канадец провел 229 матчей, в которых набрал 51 (5+46) очко.