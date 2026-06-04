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"Сочи" подписал контракт с канадским хоккеистом - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Хоккей
 
19:12 04.06.2026
"Сочи" подписал контракт с канадским хоккеистом

"Сочи" подписал контракт с канадским хоккеистом Колби Уильямсом

© Фото : Хоккейный клуб "Авангард" / Telegram Колби Уильямс
 Колби Уильямс - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Хоккейный клуб "Авангард" / Telegram
Колби Уильямс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский защитник Колби Уильямс перешел в хоккейный клуб «Сочи».
  • Соглашение с Уильямсом рассчитано на один сезон.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канадский защитник Колби Уильямс перешел в "Сочи", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с Уильямсом рассчитано на один сезон.
"Колби Уильямс был одним из самых желанных защитников-легионеров из тех, кто есть на трансферном рынке КХЛ. Его главные преимущества - умение играть на две стороны площадки. Как в атаке, так и в обороне. Приход такого игрока добавит нам уверенности. Это действительно крепкий защитник для топ-4. Человек с опытом игры в плей-офф, что очень важно для нас. Все знают наши задачи. Поэтому мы обновляем команду для того, чтобы их выполнять", - сказал заместитель генерального директора "Сочи" по спортивным операциям Вадим Покотило.
Уильямсу 31 год. Прошлый сезон он начал в московском ЦСКА, а затем перешел в тольяттинскую "Ладу". В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата защитник провел 50 матчей и набрал 10 очков (2 шайбы + 8 передач). Также хоккеист выступал за владивостокский "Адмирал". Всего в лиге канадец провел 229 матчей, в которых набрал 51 (5+46) очко.
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