Шнайдер объяснила причины невыхода в финал "Ролан Гаррос"

"Мы не смогли найти ни одной записи матча, в котором она играла бы с левшой, так что решили разбираться по ходу уже на корте. Очень долгий и трудный матч с двумя сетами, больше двух часов. Очень конкурентный теннис получился. Думаю, мы создали немало хайлайтов. Хорошая игра и трудное поражение. Конечно, я расстроена. Не своим выступлением, а тем, как все закончилось. Рада тому, как я играла и боролась. Думаю, люди тоже наслаждались, наблюдая за этим", - рассказала Шнайдер на пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале турнира.