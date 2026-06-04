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Шнайдер объяснила причины невыхода в финал "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
23:16 04.06.2026
Шнайдер объяснила причины невыхода в финал "Ролан Гаррос"

Шнайдер о полуфинале "Ролан Гаррос": трудное поражение, но рада тому, как играла

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Диана Шнайдер
Российская теннисистка Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер заявила, что довольна своей игрой в полуфинале Открытого чемпионата Франции против представительницы Польши Майи Хвалиньской, несмотря на трудное поражение.
Шнайдер, посеянная на "Ролан Гаррос" в Париже под 25-м номером, уступила в полуфинале 114-й ракетке мира Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Накануне россиянка в четвертьфинале взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.
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Roland Garros WTA
04 июня 2026 • начало в 18:10
Завершен
Диана Шнайдер
0 : 26:74:6
Майя Хвалиньская
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"Мы не смогли найти ни одной записи матча, в котором она играла бы с левшой, так что решили разбираться по ходу уже на корте. Очень долгий и трудный матч с двумя сетами, больше двух часов. Очень конкурентный теннис получился. Думаю, мы создали немало хайлайтов. Хорошая игра и трудное поражение. Конечно, я расстроена. Не своим выступлением, а тем, как все закончилось. Рада тому, как я играла и боролась. Думаю, люди тоже наслаждались, наблюдая за этим", - рассказала Шнайдер на пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале турнира.
В финале Хвалиньская сыграет с другой россиянкой - Миррой Андреевой (8-й номер посева).
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