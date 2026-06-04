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"Спорт жесток": Кафельникова поразила Шнайдер в полуфинале "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
21:38 04.06.2026
"Спорт жесток": Кафельникова поразила Шнайдер в полуфинале "Ролан Гаррос"

Кафельников: Шнайдер в полуфинале "Ролан Гаррос" была не похожа на себя

© Фото : Социальные сети ШнайдерДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Социальные сети Шнайдер
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Диана Шнайдер в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции против Майи Хвалиньской из Польши находилась в далеком от оптимального физическом состоянии, отметил экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
Шнайдер, посеянная на "Ролан Гаррос" в Париже под 25-м номером, уступила в полуфинале 114-й ракетке мира Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Накануне россиянка в четвертьфинале взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.
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04 июня 2026 • начало в 18:10
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Диана Шнайдер
0 : 26:74:6
Майя Хвалиньская
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"Диана во время полуфинала два раза вызывала врача. Что произошло с ее физическим состоянием, я не знаю, но это была не та теннисистка, которую мы видели вчера. Очень обидное поражение, спорт жесток", - сказал Кафельников РИА Новости.
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