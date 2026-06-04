"Спорт жесток": Кафельникова поразила Шнайдер в полуфинале "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Диана Шнайдер в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции против Майи Хвалиньской из Польши находилась в далеком от оптимального физическом состоянии, отметил экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Шнайдер, посеянная на "Ролан Гаррос" в Париже под 25-м номером, уступила в полуфинале 114-й ракетке мира Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Накануне россиянка в четвертьфинале взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.