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Шнайдер не смогла выйти в финал "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
20:20 04.06.2026 (обновлено: 21:31 04.06.2026)
Шнайдер не смогла выйти в финал "Ролан Гаррос"

Шнайдер уступила 114-й ракетке мира Хвалиньской в полуфинале "Ролан Гаррос"

© AP Photo / Emma Da SilvaДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
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МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Диана Шнайдер уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
  • В финале Хвалиньская сыграет с другой россиянкой — Миррой Андреевой.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 114-й ракетки мира Хвалиньской. Шнайдер получила 25-й номер посева. Спортсменки провели на корте 2 часа 10 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
04 июня 2026 • начало в 18:10
Завершен
Диана Шнайдер
0 : 26:74:6
Майя Хвалиньская
Календарь Турнирная таблица История встреч
Россиянка допустила две двойные ошибки и 36 невынужденных, также в ее активе 33 активно выигранных мяча. Хвалиньская совершила 32 виннерса, сделала четыре двойные и 17 невынужденных ошибок. Обе спортсменки не сделали ни одного эйса. Хвалиньская сравняла счет в серии личных встреч - 1:1. Ранее Шнайдер обыгрывала польку на турнире в Стамбуле в 2022 году.
Хвалиньская стала вторым квалифаером в истории, которому удалось выйти в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде в одиночном разряде среди мужчин и женщин. Первой стала британка Эмма Радукану на Открытом чемпионате США 2021 года. Полька - третья теннисистка, вышедшая в финал Открытого чемпионата Франции в своем дебютном выступлении в основной сетке после австралийки Ивонн Гулагонг (1971) и американки Крис Эверт (1973). Также Хвалиньская стала третьей спортсменкой в Открытой эре, которая смогла выйти в свой дебютный в карьере финал соревнований под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) на турнире Большого шлема. Ранее это удалось американке Винус Уильямс на US Open 1997 года и Радукану в 2021 году.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Андреева выбила дерзкую украинку: Россия снова в финале "Ролан Гаррос"
Вчера, 18:42
Шнайдер 22 года, она впервые играла в полуфинале турнира Большого шлема, до этого лучшим результатом россиянки был выход в четвертый раунд US Open. В четвертьфинале "Ролан Гаррос" россиянка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.
В финале 24-летняя Хвалиньская, которая также впервые добралась до стадии 1/2 финала на турнирах Большого шлема, сыграет с другой россиянкой - Миррой Андреевой (8-й номер посева).
 
ТеннисДиана ШнайдерАрина СоболенкоМирра АндрееваРолан Гаррос
 
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