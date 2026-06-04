Шнайдер не смогла выйти в финал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка Диана Шнайдер уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

В финале Хвалиньская сыграет с другой россиянкой — Миррой Андреевой.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 114-й ракетки мира Хвалиньской. Шнайдер получила 25-й номер посева. Спортсменки провели на корте 2 часа 10 минут.

Россиянка допустила две двойные ошибки и 36 невынужденных, также в ее активе 33 активно выигранных мяча. Хвалиньская совершила 32 виннерса, сделала четыре двойные и 17 невынужденных ошибок. Обе спортсменки не сделали ни одного эйса. Хвалиньская сравняла счет в серии личных встреч - 1:1. Ранее Шнайдер обыгрывала польку на турнире в Стамбуле в 2022 году.

Хвалиньская стала вторым квалифаером в истории, которому удалось выйти в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде в одиночном разряде среди мужчин и женщин. Первой стала британка Эмма Радукану на Открытом чемпионате США 2021 года. Полька - третья теннисистка, вышедшая в финал Открытого чемпионата Франции в своем дебютном выступлении в основной сетке после австралийки Ивонн Гулагонг (1971) и американки Крис Эверт (1973). Также Хвалиньская стала третьей спортсменкой в Открытой эре, которая смогла выйти в свой дебютный в карьере финал соревнований под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) на турнире Большого шлема. Ранее это удалось американке Винус Уильямс на US Open 1997 года и Радукану в 2021 году.

Шнайдер 22 года, она впервые играла в полуфинале турнира Большого шлема, до этого лучшим результатом россиянки был выход в четвертый раунд US Open. В четвертьфинале "Ролан Гаррос" россиянка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.