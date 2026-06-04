СМИ: "Реал" подписал четырехлетние контракты с Конате и Дюмфрисом

"Могу вас заверить, что если я останусь президентом "Реала", то один из лучших защитников мира Конате будет играть за "Реал" со следующего сезона. И он будет не единственным топовым защитником, который прибудет, если я продолжу руководить "Реалом", - цитирует Переса As.