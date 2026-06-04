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СМИ: "Реал" подписал четырехлетние контракты с Конате и Дюмфрисом - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
02:09 04.06.2026
СМИ: "Реал" подписал четырехлетние контракты с Конате и Дюмфрисом

Романо: "Реал" подписал четырехлетние контракты с Конате и Дюмфрисом

© Соцсети клубаИбраима Конате
Ибраима Конате - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Соцсети клуба
Ибраима Конате. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ибраима Конате и Дензел Дюмфрис подписали контракты с мадридским футбольным клубом «Реал».
  • Конате заключил четырехлетний контракт после ухода из «Ливерпуля», а Дюмфрис будет выкуплен у миланского «Интера» за 20 млн евро.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Француз Ибраима Конате и нидерландец Дензел Дюмфрис подписали контракты с мадридским футбольным клубом "Реал", сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
По информации источников, покинувший "Ливерпуль" Конате заключил четырехлетний контракт. "Реал" подписал аналогичное по срокам соглашение с Дюмфрисом, который будет выкуплен у миланского "Интера" за 20 млн евро. Президент мадридского клуба Флорентино Перес заявил, что Конате будет играть в команде в случае его переизбрания.
"Могу вас заверить, что если я останусь президентом "Реала", то один из лучших защитников мира Конате будет играть за "Реал" со следующего сезона. И он будет не единственным топовым защитником, который прибудет, если я продолжу руководить "Реалом", - цитирует Переса As.
Ранее предвыборный штаб Переса объявил, что в случае его переизбрания португалец Жозе Моуринью вернется на пост главного тренера команды.
Конате 27 лет, с 2021 года он выступал за "Ливерпуль", контракт с которым истекает 30 июня. Француз провел за "красных" 183 матча, забил семь голов и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды Кубок английской лиги. В составе сборной Франции защитник провел 27 матчей, стал вице-чемпионом мира. Он вошел в состав команды на предстоящий чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.
30-летний Дюмфрис перешел в "Интер" из нидерландского ПСВ в 2021 году. В его активе 27 голов в 207 матчах. Вместе с командой защитник стал двукратным чемпионом Италии, трехкратным победителем Кубка и Суперкубка страны. Также он дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
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ФутболСпортАнглияФранцияСШАИбраима КонатеДензел ДюмфрисФлорентино ПересРеал МадридЛиверпульИнтерЛига чемпионов 2025-2026
 
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