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Путин начал работу на ПМЭФ встречей с руководителями мировых информагентств - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:48 04.06.2026 (обновлено: 19:55 04.06.2026)
Путин начал работу на ПМЭФ встречей с руководителями мировых информагентств

РИА Новости: Путин начал работу на ПМЭФ встречей с руководителями информагентств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин начал работу на ПМЭФ встречей с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
  • Встреча посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, ключевым международным событиям и проходит в формате "вопросы-ответы".
  • В этом году участниками встречи стали представители информационных агентств из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, США, Индии, Египта, Великобритании, Германии, Испании и Франции.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) встречей с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметили ранее в Кремле, разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, ключевым международным событиям.
Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ
2 июня, 17:05
Встречи Путина с руководителями международных информагентств традиционно проходят на полях ПМЭФ.
Участниками встречи в этом году стали председатель правления азербайджанского агентства АзерТадж Вугар Алиев, гендиректор белорусского агентства Белта Андрей Мохор, директор Телерадиокомплекса президента Казахстана Раушан Кажибаева, директор кыргызского агентства Кабар Медербек Шерметалиев.
Также среди участников - гендиректор китайского агентства Синьхуа Фу Хуа, главный редактор службы новостей по Европе и Африке американского агентства Ассошиэйтед Пресс (AP) Джеймс Джордан, генеральный директор и главный редактор индийского агентства Пресс Траст оф Индиа (PTI) Виджай Джоши, управляющий редактор, руководитель редакции стран Европы и Ближнего Востока египетского Ближневосточного информационного агентства (MENA) Шохрат Ареф.
Кроме того, в беседе принимают участие главный редактор по международным вопросам мировой службы новостей британского агентства Рейтер Марк Бендайк, руководитель новостной службы немецкого DPA Мартин Романчик, главный редактор - директор международного департамента испанского EFE Хосе Мануэль Санс Минготе и главный редактор службы новостей по Европе и Африке французского информагентства Франс Пресс (AFP) Пьер Оссей.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Кощей, неваляшка и новые образы русских классиков: второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2026 принимает гостей из более чем 130 стран и территорий.

ПМЭФ-2026. Работа форума

ПМЭФ-2026 принимает гостей из более чем 130 стран и территорий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Его рабочие языки — русский и английский.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Его рабочие языки — русский и английский.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 13
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями ради обеспечения устойчивого развития.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями ради обеспечения устойчивого развития.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Участники форума словно соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Участники форума словно соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На стенде ВТБ гостей встречают гигантские головы классиков русской литературы в солнцезащитных очках: Пушкин, Гоголь, Достоевский и Лев Толстой.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На стенде ВТБ гостей встречают гигантские головы классиков русской литературы в солнцезащитных очках: Пушкин, Гоголь, Достоевский и Лев Толстой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Всероссийская федерация русской тройки предлагает прокатиться на настоящей старинной пролетке.

В январе русскую тройку признали видом спорта, а теперь федерация намерена добиться признания ее национальным наследием.

Катание на русской тройке организовано для гостей форума в рамках спортивной программы ПМЭФ-2026 на специальной площадке у Дома Русской Тройки

Всероссийская федерация русской тройки предлагает прокатиться на настоящей старинной пролетке.

В январе русскую тройку признали видом спорта, а теперь федерация намерена добиться признания ее национальным наследием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На стенде телеканала RT можно сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики — цензуру, санкции, неоколониализм, культуру отмены и тому подобное.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На стенде телеканала RT можно сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики — цензуру, санкции, неоколониализм, культуру отмены и тому подобное.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 13
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Изюминкой площадки системы международных расчетов А7, созданной при участии ПСБ, стала гигантская неваляшка.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Изюминкой площадки системы международных расчетов А7, созданной при участии ПСБ, стала гигантская неваляшка.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На стенде Московского государственного университета геодезии и картографии можно пообщаться с Кощеем Бессмертным.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На стенде Московского государственного университета геодезии и картографии можно пообщаться с Кощеем Бессмертным.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно — в этом году оно называется "Искусство воды". Арт-объект посвящен водным видам спорта, эстетике движения и возможностям человека.

ПМЭФ-2026. Работа форума

"Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно — в этом году оно называется "Искусство воды". Арт-объект посвящен водным видам спорта, эстетике движения и возможностям человека.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с теми, кто напрямую принимает решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

ПМЭФ-2026. Работа форума

ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с теми, кто напрямую принимает решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Работа форума продлится до 6 июня.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Работа форума продлится до 6 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 13

ПМЭФ-2026 принимает гостей из более чем 130 стран и территорий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 13

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 13

Его рабочие языки — русский и английский.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 13

Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями ради обеспечения устойчивого развития.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 13

Участники форума словно соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 13

На стенде ВТБ гостей встречают гигантские головы классиков русской литературы в солнцезащитных очках: Пушкин, Гоголь, Достоевский и Лев Толстой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Всероссийская федерация русской тройки предлагает прокатиться на настоящей старинной пролетке.

В январе русскую тройку признали видом спорта, а теперь федерация намерена добиться признания ее национальным наследием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 13

На стенде телеканала RT можно сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики — цензуру, санкции, неоколониализм, культуру отмены и тому подобное.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Изюминкой площадки системы международных расчетов А7, созданной при участии ПСБ, стала гигантская неваляшка.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 13

На стенде Московского государственного университета геодезии и картографии можно пообщаться с Кощеем Бессмертным.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 13

"Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно — в этом году оно называется "Искусство воды". Арт-объект посвящен водным видам спорта, эстетике движения и возможностям человека.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 13

ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с теми, кто напрямую принимает решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 13

Работа форума продлится до 6 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
ПМЭФ-2026ЕвропаАфрикаРоссияВладимир Путин
 
 
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