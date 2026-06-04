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Кощей, неваляшка и новые образы русских классиков: второй день ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:01 04.06.2026 (обновлено: 17:11 04.06.2026)

Кощей, неваляшка и новые образы русских классиков: второй день ПМЭФ

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В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Второй день крупнейшего делового мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2026 принимает гостей из более чем 130 стран и территорий.

ПМЭФ-2026. Работа форума

ПМЭФ-2026 принимает гостей из более чем 130 стран и территорий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Его рабочие языки — русский и английский.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Его рабочие языки — русский и английский.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 13
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями ради обеспечения устойчивого развития.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями ради обеспечения устойчивого развития.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Участники форума словно соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Участники форума словно соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На стенде ВТБ гостей встречают гигантские головы классиков русской литературы в солнцезащитных очках: Пушкин, Гоголь, Достоевский и Лев Толстой.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На стенде ВТБ гостей встречают гигантские головы классиков русской литературы в солнцезащитных очках: Пушкин, Гоголь, Достоевский и Лев Толстой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Всероссийская федерация русской тройки предлагает прокатиться на настоящей старинной пролетке.

В январе русскую тройку признали видом спорта, а теперь федерация намерена добиться признания ее национальным наследием.

Катание на русской тройке организовано для гостей форума в рамках спортивной программы ПМЭФ-2026 на специальной площадке у Дома Русской Тройки

Всероссийская федерация русской тройки предлагает прокатиться на настоящей старинной пролетке.

В январе русскую тройку признали видом спорта, а теперь федерация намерена добиться признания ее национальным наследием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На стенде телеканала RT можно сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики — цензуру, санкции, неоколониализм, культуру отмены и тому подобное.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На стенде телеканала RT можно сыграть в боулинг с кеглями, символизирующими явления западной политики — цензуру, санкции, неоколониализм, культуру отмены и тому подобное.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 13
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Изюминкой площадки системы международных расчетов А7, созданной при участии ПСБ, стала гигантская неваляшка.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Изюминкой площадки системы международных расчетов А7, созданной при участии ПСБ, стала гигантская неваляшка.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На стенде Московского государственного университета геодезии и картографии можно пообщаться с Кощеем Бессмертным.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На стенде Московского государственного университета геодезии и картографии можно пообщаться с Кощеем Бессмертным.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно — в этом году оно называется "Искусство воды". Арт-объект посвящен водным видам спорта, эстетике движения и возможностям человека.

ПМЭФ-2026. Работа форума

"Уралхим" не отходит от своих традиций и представил цветочное панно — в этом году оно называется "Искусство воды". Арт-объект посвящен водным видам спорта, эстетике движения и возможностям человека.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с теми, кто напрямую принимает решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

ПМЭФ-2026. Работа форума

ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с теми, кто напрямую принимает решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Работа форума продлится до 6 июня.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Работа форума продлится до 6 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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