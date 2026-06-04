Новель возглавил "Байер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанец Карлес Мартинес Новель возглавил леверкузенский «Байер».
- Новель подписал контракт с «Байе» до 30 июня 2028 года и приступит к работе 1 июля.
- Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес отметил профессионализм и современное видение игры Карлеса Мартинеса Новеля.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывший тренер юношеской команды "Барселоны" (игроки не старше 16 лет) испанец Карлес Мартинес Новель возглавил леверкузенский "Байер", сообщается на сайте клуба немецкой футбольной Бундеслиги.
Новель подписал контракт до 30 июня 2028 года и приступит к работе в Леверкузене 1 июля, когда истечет его договор с французской "Тулузой", в которой он работал с декабря 2022 года в качестве помощника Филиппа Монтанье, а с июля 2023 года в качестве главного тренера.
"Карлес Мартинес в "Тулузе" успешно развил многих молодых игроков и сплотил сильную команду из футболистов, представляющих разные страны. В дополнение к этому ценному опыту он привозит в Леверкузен высокую профессиональную компетенцию, полученную за время в академии "Барселоны". Карлес - тренер с четкими принципами и современным видением игры. Мы убеждены, что он сможет дать правильные импульсы для нашего спортивного будущего", - сказал спортивный директор "Байера" Симон Рольфес.
Новель сменил Каспера Юльманна, который возглавлял "Байер" на протяжении одного сезона. Под его руководством клуб занял шестое место в Бундеслиге, а также дошел до полуфинала Кубка Германии и 1/8 финала Лиги чемпионов.
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