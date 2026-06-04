Рейтинг@Mail.ru
Новель возглавил "Байер" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:13 04.06.2026 (обновлено: 16:14 04.06.2026)
Новель возглавил "Байер"

Бывший тренер юношеской команды "Барселоны" Новель возглавил ФК "Байер"

© Соцсети ФК "Байер"Футболисты леверкузенского "Байера"
Футболисты леверкузенского Байера - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Соцсети ФК "Байер"
Футболисты леверкузенского "Байера". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанец Карлес Мартинес Новель возглавил леверкузенский «Байер».
  • Новель подписал контракт с «Байе» до 30 июня 2028 года и приступит к работе 1 июля.
  • Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес отметил профессионализм и современное видение игры Карлеса Мартинеса Новеля.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывший тренер юношеской команды "Барселоны" (игроки не старше 16 лет) испанец Карлес Мартинес Новель возглавил леверкузенский "Байер", сообщается на сайте клуба немецкой футбольной Бундеслиги.
Новель подписал контракт до 30 июня 2028 года и приступит к работе в Леверкузене 1 июля, когда истечет его договор с французской "Тулузой", в которой он работал с декабря 2022 года в качестве помощника Филиппа Монтанье, а с июля 2023 года в качестве главного тренера.
"Карлес Мартинес в "Тулузе" успешно развил многих молодых игроков и сплотил сильную команду из футболистов, представляющих разные страны. В дополнение к этому ценному опыту он привозит в Леверкузен высокую профессиональную компетенцию, полученную за время в академии "Барселоны". Карлес - тренер с четкими принципами и современным видением игры. Мы убеждены, что он сможет дать правильные импульсы для нашего спортивного будущего", - сказал спортивный директор "Байера" Симон Рольфес.
Новель сменил Каспера Юльманна, который возглавлял "Байер" на протяжении одного сезона. Под его руководством клуб занял шестое место в Бундеслиге, а также дошел до полуфинала Кубка Германии и 1/8 финала Лиги чемпионов.
Новелю 42 года, в 2015-19 годах он работал в академии "Барселоны" и возглавлял юношескую команду каталонцев в 2018-19 годах. Также он работал в молодежной команде "Эр-Райяна" из Катара и молодежной сборной Кувейта.
Бывший защитник Манчестер Сити и сборной Бельгии по футболу Венсан Компани - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Бавария" объявила о продлении контракта с главным тренером Компани
21 октября 2025, 13:48
 
ФутболСпортЛеверкузенГерманияКатарФилипп Монтанье
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала