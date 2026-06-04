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Экс-капитан сборной Буркина-Фасо поделился ожиданиями от матча с Россией - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
06:14 04.06.2026 (обновлено: 06:15 04.06.2026)
Экс-капитан сборной Буркина-Фасо поделился ожиданиями от матча с Россией

Каборе: матч с РФ станет проверкой на прочность для сборной Буркина-Фасо

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкШарль Каборе
Шарль Каборе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе считает, что футбольный матч с Россией станет отличным испытанием для сборной Буркина-Фасо.
  • Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена».
  • Каборе отметил, что игра станет отличной возможностью для молодых футболистов попробовать свои силы на более высоком уровне и способствует прогрессу национальных команд.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Футбольный матч с Россией будет отличным испытаем для сборной Буркина-Фасо, такая игра позволит молодым футболистам попробовать свои силы на более высоком уровне, сообщил РИА Новости бывший капитан сборной Буркина-Фасо, полузащитник ФК "Краснодар" и "Динамо Москва" Шарль Каборе.
Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет в пятницу в Волгограде на стадионе "Волгоград-Арена", который принял четыре встречи Чемпионата мира в 2018 году.
"К этому матчу (команде - ред.) нужно относиться амбициозно, подходить к нему с умом. У России очень сильная и работоспособная команда. Это будет отличным испытанием для Буркина-Фасо. Цель (матча - ред.) заключается в том, чтобы играть на пределе своих возможностей, но дисциплинировано", - сказал Каборе.
Он отметил, что игра станет отличной возможностью для молоды футболистов попробовать свои силы на более высоком уровне.
"Мы рады, что сможем сыграть против сборной России. Такие матчи способствуют прогрессу национальных команд, а также укрепляют сотрудничество в спортивной сфере между странами", - подчеркнул Каборе.
Шарль Каборе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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