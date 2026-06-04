Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе считает, что футбольный матч с Россией станет отличным испытанием для сборной Буркина-Фасо.

Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена».

Каборе отметил, что игра станет отличной возможностью для молодых футболистов попробовать свои силы на более высоком уровне и способствует прогрессу национальных команд.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Футбольный матч с Россией будет отличным испытаем для сборной Буркина-Фасо, такая игра позволит молодым футболистам попробовать свои силы на более высоком уровне, сообщил РИА Новости бывший капитан сборной Буркина-Фасо, полузащитник ФК "Краснодар" и "Динамо Москва" Шарль Каборе.

Матч между сборными России Буркина-Фасо пройдет в пятницу в Волгограде на стадионе "Волгоград-Арена", который принял четыре встречи Чемпионата мира в 2018 году.

"К этому матчу (команде - ред.) нужно относиться амбициозно, подходить к нему с умом. У России очень сильная и работоспособная команда. Это будет отличным испытанием для Буркина-Фасо. Цель (матча - ред.) заключается в том, чтобы играть на пределе своих возможностей, но дисциплинировано", - сказал Каборе.

Он отметил, что игра станет отличной возможностью для молоды футболистов попробовать свои силы на более высоком уровне.