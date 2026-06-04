"Лада" обменяла права на Коттона в ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тольяттинская «Лада» завершила сотрудничество с канадским защитником Алексом Коттоном и обменяла права на него в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию.
- «Лада» подписала однолетний контракт с нападающим Павлом Кудрявцевым, ранее выступавшим за московское «Динамо».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" завершила с сотрудничество с канадским защитником Алексом Коттоном, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Также "Лада" сообщила о подписании однолетнего контракта с нападающим Павлом Кудрявцевым, который на протяжении четырех последних сезонов представлял московское "Динамо". Всего на счету воспитанника ярославского "Локомотива" 117 (59+58) очков в 394 матчах КХЛ.