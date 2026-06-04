Рейтинг@Mail.ru
"Лада" обменяла права на Коттона в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:15 04.06.2026 (обновлено: 15:25 04.06.2026)
"Лада" обменяла права на Коттона в ЦСКА

Тольяттинская "Лада" обменяла права на канадского хоккеиста Коттона в ЦСКА

© Фото : Пресс-служба ХК "Лада"Хоккеисты тольяттинской "Лады"
Хоккеисты тольяттинской Лады - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Лада"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинская «Лада» завершила сотрудничество с канадским защитником Алексом Коттоном и обменяла права на него в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию.
  • «Лада» подписала однолетний контракт с нападающим Павлом Кудрявцевым, ранее выступавшим за московское «Динамо».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" завершила с сотрудничество с канадским защитником Алексом Коттоном, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Клуб обменял права на 25-летнего игрока в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию. За один сезон в КХЛ он набрал 25 очков (4 гола + 21 передача) в 63 матчах.
Также "Лада" сообщила о подписании однолетнего контракта с нападающим Павлом Кудрявцевым, который на протяжении четырех последних сезонов представлял московское "Динамо". Всего на счету воспитанника ярославского "Локомотива" 117 (59+58) очков в 394 матчах КХЛ.
Денис Ян - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
"Северсталь" подписала контракт с американским хоккеистом
Вчера, 14:46
 
ХоккейСпортАлекс КоттонЛадаПавел КудрявцевЦСКАХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала